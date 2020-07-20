中國金融監管頻亮劍　調查8家券商　公布22家失聯私募名單

中國金融監管部門持續「重拳出擊」，嚴懲金融業的違法違規行為。近期，又有8家券商被調查，多家失聯私募名單被公佈。

綜合媒體報道，2020年以來，券商在債券承銷上積極開疆拓土，承銷規模較2019年同期有進一步提升，但部分券商為了爭取市場份額屢屢打出價格戰，引發行業自律組織的注意。

《北京商報》報道，因債券承銷費報價偏低，7月19日，中國證券業協會（簡稱中證協）表示，對參與中核融資租賃公司債券發行招標的有關證券公司啟動自律調查。

中證協指出，近日，中證協關注到國泰君安證券、海通證券、中金公司、平安證券、申萬宏源證券承銷保薦公司、天風證券、中信證券、中信建投證券等證券公司，在中核融資租賃公司債券發行招標過程中，存在承銷費報價偏低的情況，引發市場質疑。中證協已對相關事宜啟動自律調查，若發現相關機構在開展業務過程中存在違反自律規則的情況，中證協將依據有關規定對其採取自律措施。針對該項目《北京商報》嘗試採訪國泰君安、中信證券、中金公司、天風證券等多家券商，但未能獲得回覆。

值得關注的是，中國對私募機構的風險隱患也時刻關注。

據《每日經濟新聞》報道，7月17日晚間，中國證券投資基金業協會（簡稱中基協）發佈了關於失聯私募機構最新情況及公示第三十五批疑似失聯私募機構的公吿。公吿顯示，近期中基協在自律核查工作中發現22家新增疑似失聯私募基金管理人，通過該22家私募基金管理人在資產管理業務綜合報送平台（簡稱Ambers系統）中登記的固定電話、手機號碼、電子郵件等聯繫方式無法與其取得有效聯繫。

這是中基協2020年第三次公佈失聯私募名單。

2020年1月3日，中基協發佈《關於失聯私募機構最新情況及公示第三十三批疑似失聯私募機構的公吿》，其中有35家新增疑似失聯私募基金管理人。同樣是在1月中旬，又公佈了第三十四批疑似失聯私募機構名單，35家疑似失聯私募上榜，其中包括廣受關注的皇庭國際董事長、潮汕商幫「二代」鄭康豪掌舵的深圳市同心投資基金股份公司。