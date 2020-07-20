螞蟻集團啟動港交所和科創板A+H同步上市計劃　上市估值料達萬億

阿里巴巴（9988）旗下、支付寶母公司螞蟻集團今日（20日）宣佈，在港交所和上交所科創板尋求同步發行上市，以進一步支持服務業數碼化升級做大內需，加強全球合作助力全球可持續發展，以及支持公司加大技術研發和創新。

螞蟻金服為全球最大獨角數之一，年初外電曾報道，螞蟻金服以非公開方式發行股票，當時公司估值高達2,000億美元，預料螞蟻上市估值將至少達萬億元。阿里巴巴於美股盤前升近2.6%，報253.5美元。

螞蟻集團董事長井賢棟說，欣喜看到科創板和香港聯交所推出了一系列改革和創新的舉措，為新經濟公司能更好地獲得資本市場支持包括國際資本支持創造了良好條件，很高興能有機會參與其中。

為支付寶母企

螞蟻集團是中國最大的移動支付平台支付寶的母公司，也是全球領先的金融科技開放平台，致力於以科技推動包括金融服務業在內的全球現代服務業的數碼化升級，攜手合作夥伴為消費者和小微企業提供普惠、綠色、可持續的服務，為世界帶來微小而美好的改變。

井賢棟指出，上市可以讓公司更透明地面對世界，面對公眾，可以凝聚更多志同道合的同路人，同時也將更好地跟全社會分享公司的成果和未來。螞蟻集團會始終全力以赴，為客戶去創新，為社會去創造，為未來解決問題，做一家能活102年的好公司。

李小加﹕選擇來港肯定香港地位

港交所行政總裁李小加表示，很高興螞蟻集團今天宣布了將在香港和上海進行首次公開招股的計劃。螞蟻集團選擇在香港交易所申請上市，再次肯定了香港作為全球領先新股集資市場的地位，又指港交所將繼續敞開懷抱，歡迎全球創新和領先的公司來香港上市。

上海證券交易所亦歡迎螞蟻集團申報科創板，認為展現科創板作為中國科創企業「首選上市地」的市場吸引力和國際競爭力。上交所又指，目前科創板有逾130家科創企業，總市值超過2.4萬億元人民幣。