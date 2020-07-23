金發局：醫療市場轉型可為金融業帶來增長機遇

金發局董事會成員黃子遜和拓新業務小組成員馬崇達共同發表文章稱，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，倫敦、紐約、上海、東京和香港五大金融中心無一倖免，疫情更突顯了全球醫療體制急需與時並進，除了要應付各種醫療護理的需要，亦需肩負預測及預防疾病工作。若發展以保障健康福祉為本的市場，不但能為更好地為市民提供幫助，又能保障社會，維持經濟增長，更可為香港金融服務業帶來極大的增長機遇，繼而提升香港的競爭力。

文章表示，醫療市場的轉型對金融業來說可謂一舉多得，研發醫療科技及其基礎建設能夠培育初創企業社群，為年青人才帶來機遇，並有助香港企業將業務延伸至粵港澳大灣區，其他內地地區以至更廣闊的市場。另一邊廂，近年鄰近國家亦致力拓展相關市場，例如新加坡已有超過170間醫療科技相關的初創公司。香港需要積極應對市場競爭，發展和培育必要的生態條件。金融服務業在這方面不僅擔當重要角色，更能從中獲得發展機遇。

醫療科技公司在港上市有助股市發展

同時，當健康福祉市場生態系統在香港漸見雛形，需要資金及更廣泛融資渠道的支持，可為私募基金及創業投資的發展帶來新動力。如有更多的醫療科技公司及健康服務供應商在港上市，也可推動香港股票市場的進一步發展。現時，香港股票市場已受益於多家生物科技公司在港上市，預計往後潛在的醫療科技公司在港上市亦會繼續有益於香港股市發展。

金發局相信開拓健康福祉市場，不單對香港持續地保持國際金融中心的地位有關鍵作用，更可以點帶面，為整體經濟及市場建立新支柱，帶動未來發展。香港要在健康福祉市場的轉型中取得競爭優勢，成為區內健康福祉市場樞紐，需要金融服務業積極配合，緊抓眼前機遇，助香港乘風破浪。