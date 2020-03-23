【新冠肺炎】盛智文：關食肆無助減輕疫情　坐地鐵都有機會受感染

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，再有確診者曾在蘭桂坊岀沒。蘭桂坊集團主席盛智文今（23日）出席活動時表示，沒有證據顯示確診者在蘭桂坊感染，認為他們只是出現在蘭桂坊。 盛智文又稱，飲食界有大量從業員，若政府規定所有食肆、酒吧停業，必須小心考慮。他強調除非整個城市封城，否則只關閉食肆和酒吧並不能減輕疫情，因市民仍會外岀，如乘坐地鐵等都有機會受感染。

飲食界立法會議員張宇人（前）不認同關閉食肆。（羅家晴攝）

張宇人：不做晚市不能減輕疫情

盛智文指，近期留學生回港導致確診個案持續上升，形容這次疫情如戰爭一樣，呼籲大家不用恐慌，但需要小心並做好準備，必須勤洗手以防傳染。

飲食界立法會議員張宇人亦不認同關閉食肆，強調應平衡防疫措施成效和對業界影響。被問到只做早、午市或外賣生意是否可行，「做少啲時間係咪減低疫情擴散？」他強調食肆即使不做晚市亦不能減輕疫情。張宇人指，若規定食肆和酒吧停業，政府應支付食店的舖租及員工開支，強調要業界負全責是不公平。

另外，盛智文和張宇人今日下午到蘭桂坊向食肆派發6000枝「光觸媒消毒劑」，助食肆消毒和清潔。張宇人建議食肆主要消毒餐桌、座椅、門柄等位置，以重拾顧客信心。