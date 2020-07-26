領展首進軍英國　斥3.8億英鎊購倫敦甲廈　收益率5%

領展房地產投資信託基金（0823）之管理人領展資產管理有限公司今日（26日）宣布，按議定物業價值約3.8億英鎊（相當於37.685億港元），收購位於25 Cabot Square的The Cabot。

該物業樓高17層，樓面面積481,605平方呎；現存租約加權平均約滿期為10.9年，每年租金淨收入為1,883萬英鎊。以收購價及收入計，這項投資的收益率為5%。

領展會以內部資金及新的融資安排支付這項收購，並擬全數對冲這投資可能涉及的滙價波動。根據領展截至2020年3月31日的財務狀況，交易完成後，領展的備考經調整債務對資產總值比率將由17.8%上升至19.2%。

領展行政總裁王國龍表示，The Cabot能為集團帶來穩健收入及即時的收益增長，長遠而言亦具增長潛力。該物業屬核心商業區的甲級辦公大樓，亦為金絲雀碼頭少數的永久業權物業，現在已接近全數租出予高質素租戶。

王國龍續說，是次收購為領展實現「2025願景」增長策略的一部分，提升資產組合，令投資組合多元化，讓集團更能為基金單位持有人帶來持續回報。

是次收購預計於 2020年8月25日完成。交易完成後，領展將委託Patrizia UK Limited為該物業提供資產管理服務。