【專訪】疫情無阻領展進軍海外之路　丘兆祺︰物色新項目的好時機

近年談起領展﹙0823﹚，少不免提及其進運海外之旅。無他，在香港管理逾90個民生商場的領展，多年來不斷翻新商場以提升回報，惟此舉「有盡時」，集團只好「跳出」屋邨，將吸金模式帶到內地，以至海外市場。

只是，動輒億元計的收購項目，又豈同買斤菜？領展首席策略總監丘兆祺接受《香港01》專訪時，細述領展出走香港之路，他過去5年曾視察了內地二百多個項目，從中僅收購了5個，「好似驗屍咁」！太平盛世「做刁」已難，疫情下的難度自然增加，但這位「軍師」仍然樂觀，「全球經濟受挫，多個地區均有業主放售合適物業！」

領展自2015年起涉足中國內地物業，目前在北京、上海、廣州及深圳有5項商場及寫字樓項目，內地資產佔整體2,180億元資產組合約13%。而領展進軍海外亦有斬獲，去年花逾36億元收購澳洲悉尼的寫字樓，進取步伐不容小覷。

領展近年翻新商場已難見突破，只好從屋邨商場走出去，將「領展模式」帶到本港以外的市場。（資料圖片）

疫情下為物色新項目好時機

受到肺炎疫情影響，各地「封關」實施旅遊限制，丘兆祺坦言，無法親自前往世界各地，為併購項目增加難度，只能依賴當地專家的協助。由於全球經濟受挫，多個地區均有業主放售合適物業，尤其在日本、新加玻、澳洲及英國，認為是領展物色新項目的好時機。不過，他卻大呻收購新物業非常困難，過去五年視察過中國內地二百多個的項目，最終只買下其中5個，當年首次足中國內地，亦受到股東不少非議。

「要親自飛到世界各地見股東，逐一解釋集團最新業務，經常一日直踩3、4個城市，無啖好食，無覺好瞓，真係好辛苦。」他提及，2015年領展斥66億元向瑞安收購兩座甲級寫字樓，惟有股東擔心內地經濟受壓，不信任其決定，「後來好多歐洲投資者都承認，係佢地睇錯咗。」

丘兆祺坦言，受到外圍因素影響，集團或會調整相關資產比例目標，強調「不能一本通書睇到老」。（資料圖片）

受外圍影響 或會調整收購目標

不難發現，領展併購項目，主要向內地一線城市「埋手」，丘兆祺認為這類城市有保障，興建新樓速度較慢，對周邊競爭更有把握，他會評估物業人流、位置、配套等是否適合，到與業主洽談價格，之後便要進行詳細的盡職調查。「張地契乾唔乾淨？物業帳目同歷史係點？大廈本身有無漏水？連機房、電梯都要詳細檢查，成個收購過程須幾個月至一年，好似驗屍咁驗。」

集團早年定下目標，計劃香港物業佔整體資產約70%至75%，內地物業達約20%，海外物業則達約10%。他坦言，受到外圍因素影響，集團或會調整相關目標，強調「不能一本通書睇到老」。「目前全球經濟不景，好多百貨公司執笠，亦有好多人覺得寫字樓好有風險，不過我地始終認為寫字樓仍有需求，要揀較穩定租客」，至於港區國安法通過，他則未見對投資氣氛有太大影響。