【專訪】續租租金加幅急降 　領展丘兆祺︰一刀切減租「唔Fair」

社會事件加上疫情衝撃，以民生商場為主的領展（0823）也不能獨善其身，去年度零售續租租金調整率下調至12.6%，為2008年以來首次跌穿20%水平。

領展首席策略總監丘兆祺接受《香港01》訪問時表示，在零售市道受挫下，集團近期的減租情況增加，首要目的為保持商場的高出租率，「做生意唔係零和遊戲，唔係淨係我地（領展）賺哂，商戶短期未必交到咁多租，會寧願彈性處理租約，最緊要係留住租客。」

領展早前公布截至今年3月底全年業績，受市場氣氛疲弱影響，期內投資物業公平值虧損高達239.48億元，拖累全年蝕171.3億元，惟有關項目屬非現金性質。

與此同時，整體物業組合的租用率為96.5%，但本港零售續租租金調整率下調至12.6%，按年銳減近10個百分點，打破領展自2008年以來每年逾20%的加租步伐。

在社會事件及疫情衝撃下，領展本港零售續租租金調整率下調至12.6%，打破自2008年以來每年逾20%的加租步伐。（資料圖片）

一刀切減租「對業主好唔Fair」

零售市道慘淡下，高昂租金自然成為零售商「定生死」的關鍵之一。丘兆祺表示，集團每年皆有約三分之一的零售店舖面積須要續約，今年減租情況增加，與商戶洽談續租過程亦相對緩慢，「租客想等耐啲，我地亦唔想係最差市況下傾新租約，唔好咁偉大講到要共渡時艱，但處理租約上可以彈性一啲，由幾個月至一年短期租約都有。」

坊間有不少聲音要求各大業主減租，他則表示，疫情下中式酒樓、補習班及健身房等商戶所受打擊尤其嚴重，惟超市及街市的銷售額反錄增長，「個個都想減租，要求我地『一刀切』（減租），會好難同股東交代，對業主亦好唔Fair（公平）。現時租務團隊花好多心思，衡量最有需要、最值得幫助嘅租戶，同時維持商場出租率，唔希望見到太多吉舖。」

隨著疫情緩和，丘稱自4月底起商場生意已逐漸回復，近期市面人流亦不斷增加，食肆表現亦見改善，期望情況將會持續。他指出，領展為「經濟寒暑表」，民生商場人流一向穩定，在失業率高企，市民消費變得審慎下，料今年市道仍然困難，租金則平穩發展。

丘兆祺表示，今年減租情況增加，與商戶洽談續租過程亦相對緩慢，處理租約時會給予更多彈性。（資料圖片）

放慢資產提升步伐 向外尋更多併購機會

另一邊廂，市民在「疫後」更依賴網購，對實體零售存在挑戰。丘兆祺表示，領展在中國內地經營四個商場，當地網購風氣較香港盛行，部分網店需要透過全渠道（Omni-Channel）經營，即兼備線上及實體店舖，透過消費者溝通及交流，以開拓更多客戶群，故認為實體零售有生存空間。「人始終會想出門，香港住宅單位咁細，谷住好辛苦。」

他認為現時零售市況「好考業主功力」，領展早年靠翻新物業升值資產，惟自上市至今十多年，旗下本港大型資產已進行過一至兩次的提升，大部分已優化至理想水平，未來會放慢翻新步伐，並將策略擴展至中國內地，著手提升位於深圳的怡景中心城。他強調，民生商場不能「一套做法做到老」，需保持新鮮感，隨著飲食潮流更換租客，以及推出市場推廣活動。

領展在中國內地一線城市皆有物業，包括北京、上海、廣州及深圳。丘兆祺提及，內地市況在疫情打撃後正恢復當中，旗下商場主要針對剛性消費，人流已回復至平日的六至七成。他另指，內地消費生態較香港先進，例如盒馬鲜生的新零售概念等，期望可借鑑到本港商場，目前旗下慈雲山、小西灣街市已試行「邊買邊食」概念，讓市民可購買海鮮後，由街市的食肆代為烹調「即食」。