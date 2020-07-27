新冠肺炎｜調查﹕疫情下消費者減少品牌產品消費　推遲非必要購物

畢馬威於《新形勢下的消費者》調查報告顯示，中國及香港市場愈來愈多消費者轉用網上購物，並且傾向社交媒體或電子平台，為與企業溝通的主要渠道；其中70%本港消費者指出「性價比」是很重要。

是次調查針對全球12個家或地區，訪問逾1.2萬名受訪者，其中來自香港及內地的受訪者，分別為1,017名及1,027名。

調查顯示最受疫情影響的消費者，會較少消費品牌產品或作錦上添花的體驗元素，並會推遲非必要購物。其中在內地，趨勢反映於服務及珠寶整體需求減少，反而對食品雜貨﹑快速消費品及其他食品與飲品需求增加。

疫情改變消費者行為

疫情發生後，中國及香港消費者均以「性價比」作為影響購買決定的最重要因素，全球平均比率為63%，而香港消費者有此選項比率高達70%，內地則有51%消費者作出有關選錘。

畢馬威中國香港區消費和工業市場主管合夥人葉嘉明指出，消費者日益注重產品的性價比，屬消費行為的重大改變，預料有關趨勢會維持於未來12個月或更長時間。企業不能靠提供一些沒有直接效益的額外體驗元素，以支持產品定價，並需要反思其商業及營運模式，並清晰了解如何爭取消費者信任。

報告亦特別研究了疫情對銀行及保險業影響。分別有49%香港銀行客戶，及40%內地銀行客戶，認為「為帳戶提供數碼安全保障」，屬銀行其中一樣至關重要工作；另有35%內地保險客戶指出，最著重保險企業有否「就新冠疫情對產品和服務的影響作出主動溝通」。