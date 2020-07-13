疫市突圍｜DayDayCook朱嘉盈「煮」出億元商機　瞄準直播電商熱潮

疫情期間人人變大廚，回家「煮返兩味」，讓家人朋友大快朵頤，近成一種「新常態」。本地初創烹飪平台DayDayCook（日日煮）創辦人朱嘉盈（Norma）接受專訪時透露，疫情爆發之初，雖然烹飪影片瀏覽量以倍數急升，但線下業務一度歸零，令她經歷創業以來最難熬的時光，「內地業務處於停頓狀態，﹙當時﹚好心急希望公司如常營運！」

回想3月疫情最嚴峻時，線下烹飪班無法如常進行，由於員工在家工作，烹飪影片製作亦受阻，於是她決定隻身飛到上海總部，用一個月時間與團隊合力解決難關，把握疫情衍生的「宅經濟」機遇，推出新產品及新內容突圍，「要令客人任何時間在家下廚，依然覺得很簡單、很方便。」

「我自少就喜歡下廚。」Norma將牛肉放進平底鑊，慢火煎香，刹那間廚房香氣撲鼻，在旁記者不禁飢腸轆轆。不消一會，這道蕃茄牛肉已上桌，她輕嚐一口，盛載的是從小與父親一起下廚的親切味道，也記載着創業緣起。

Norma自13歲舉家移民美國，最愛吃父母煮的中式家常菜，特別是父親的一道蕃茄牛肉，讓她從此愛上烹飪。（羅君豪攝）

疫情播放量爆升 次季香港350萬人觀看

Norma自13歲舉家移民美國，最愛吃父母煮的中式家常菜，特別是父親的一道蕃茄牛肉，讓她從此愛上烹飪。她就讀美國西雅圖華盛頓大學金融學系，30歲便成為滙豐私人銀行證劵部主管，工作九年後決定轉換跑道，把興趣發展成事業，在2012年創立烹飪平台DayDayCook，推出煮食教學短片，三年後進軍中國大陸，在上海、廣州、成都及武漢設實體店，開辦各類型的烹飪課程。

「過去幾年，發現身邊的女性朋友不太喜歡下廚，或者覺得煮食很麻煩，想找方法改變年青人對烹飪的看法。」Norma創業八年間，拍攝逾萬條烹飪影片，「美女廚神」形象入屋之餘，在創投界也闖出名堂，取得阿里巴巴創業者基金、及新世界執行副主席鄭志剛K11投資等融資，累計金額逾7,000萬美元（約5.4億港元）。

目前DayDayCook在內地有約5,700萬粉絲，在香港有約150萬粉絲，跨平台內容的每月瀏覽量多達4.75億次。內地6月跨平台播放量按月上升70％，香港第二季平台觸及人數亦高達350萬人。

朱嘉盈表示，疫情爆發期間，雖然烹飪影片瀏覽量以倍數急升，但因內地業務處於停頓狀態，經歷創業以來最難熬的時光。（羅君豪攝）

食材包結合live直播 谷網店銷量

數字亮麗，然而新冠疫情一度為公司帶來業務停頓危機。今年3月，中港疫情大爆發，市民忙於抗疫，DayDayCook 內地業務亦無法完全復工，Norma於是飛到上海，與團隊及合作伙伴解決危機，着手先讓網上平台及電商業務全面恢復，由於線下烹飪班須設人數限制，於是公司推出網上直播及錄播的烹飪課程，並將約40至50款菜式的食材包，放到電商平台銷售，「顧客可於家中收到食材的同時，一邊觀看導師教學一邊下廚，期內網店銷量明顯提升。」

疫情期間不少人在家下廚，自然會上網搜尋有關食譜。Norma形容，由於員工須在家工作，導致烹飪影片製作受阻，難以拍攝更多新內容，於是團隊整合舊有食譜，構想成新的組合「隔離飯香」系列，為讀者提供常用食材的多種烹飪方法，例如雞肉、雞翼、雞蛋的十個簡單食譜等，反應不俗。「相信經過疫情後，會有更多人選擇在家煮食，大家會明白烹飪很好玩，更是與家人交流的活動。」

公司在疫情期間推出網上直播及錄播的烹飪課程，並將約40至50款菜式的食材包，放到電商平台銷售，其銷量錄得明顯提升。（Daydaycook網頁）

內地攻直播帶貨 電商成最主要收入

隨著DayDayCook累積一定知名度，Norma去年也殺入電商界，除了在香港推出食材包，內地的淘寶、天貓等平台亦銷售自家品牌的速食產品，短短一年間，電商已成為公司最主要的收入來源。內地平台目前約有60種產品，包括即食火鍋、拌麵及零食等。「內地配送成本太高，難以確保食材新鮮，即食產品更付合他們的消費習慣，單計即食火鍋產品，一年全國消費額可達180億元，可見食品市場有巨大空間。」

內地流行「直播帶貨」，由網絡紅人在直播間推銷產品，觀眾可通過直播購買。「直播對內容行業有很大轉變，讀者由看影片到購物頁面，所需的步驟愈多，他們的購物意欲愈低，但不少直播平台將看影片及購物過程，幾乎做到同步。」公司在抖音、快播及Bilibili等平台每月直播時數達200至300小時，在教授烹飪時與粉絲即時互動，亦邀請網紅推銷自家產品，她形容，若影片同一時段有10萬人次收看，轉發率可達到10％或以上，即十個人中至少一人會購買產品，為電商平台帶來龐大收入。

Daydaycook在內地淘寶、天貓等平台銷售自家品牌的速食產品，包括即食火鍋、絆面及零食等，短短一年間，已成為公司最主要的收入來源。（Daydaycook淘寶旗鑑店）

從三人團隊，到發展成擁160名員工的烹飪王國，Norma未打算止步於此，計劃透過各種即食產品及零食，在內地市場提高市佔率之餘，再將零售產品出口至美加及東南亞市場。「相信在未來3至5年間，公司的發展潛力很大，雖然邁出這一步並不容易，憑藉我們對年青人的了解，有信心成為他們最喜歡的生活品牌。」