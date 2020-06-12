任志剛對聯匯制度信心十足　稱賭脫鈎者一如以往將損手離場

多次發表看淡港元的美國對沖基金經理Kyle Bass，據報籌組新基金，以200倍槓桿押注看淡港元期權，並預期港元會在未來18個月與美元脫鈎。不過外界對Kyle Bass的預測不太感冒，金管局更指出有能力維持聯繫匯率制度。行政會議成員﹑金管局前總裁任志剛接受《香港中通社》訪問時明言，對聯匯制度及港元匯率穩定信心十足，又指出沽空港元﹑賭聯匯失守的投資者，「一如以往將損手離場」。

仕志剛又奉勸投資者，不要踏入那些找理由為客戶為港元沽空﹑同時賺取昂貴費用的基金管理人的圈套。

港元近期再次遭投資者看淡。（資料圖片）

匯率穩定合適香港

作為聯匯制度的最初設計者之一的任志剛又指出，香港作為一個極外向型的經濟體，大部份經濟活動均是國際化，匯率穩定對安排有關經濟活動，較浮動匯率更為適合，而單一匯率亦較一籃子匯率較為清晰及容易運作。當時選擇是最重要的國際貨幣﹑即美元作為掛鈎對象是合理。

雖然聯匯制度已實施了37年，但是任志剛認為過去37年來，香港的外向型經濟與美元的國際貨幣地位未變，加上長時期的改良及有效運作，證明聯匯制度仍是最合適香港。

聯匯制度有副作用

不過他亦指出港元與美元掛鈎出現一些副作用，如在持續低息環境下，香港不得不追隨美國實行超低息，導致大量資金湧入香港地產領域，推高資產價格。而今年以來受新冠肺炎疫情影響，聯儲局多次減息﹑美元倫敦銀行同業拆息走低，本港銀行同業拆息高企，市場套息活動及中概股回歸潮持續影響港元流動性。

他指出並無制度是十全十美，聯匯的代價是香港沒有獨立貨幣政策，港元利率大致跟隨美元利率，美元利率水平亦不一定時常都適合香港整體經濟情況，這是要穩定匯率的代價。若因而產生不合理的經濟情況，如資產價格上漲，便要以財政或具針對政策來應對。

任志剛指出，目前香港面對的金融風險較過往已有很大不同，一方面是經濟因疫情而暫停，為各行各業及家庭帶來財政壓力，影響償還能力名銀行資產質素，另一方面是中美關係惡化情況下，美國或金融武器化，影響金融體系正常運作。

任志剛對聯匯制度具有信心。（資料圖片）

建議推動港股市場用人幣交易

不過經過多年不斷優化後，任志剛認為香港貨幣金融體系能力是非常強，且香港有強大的外匯儲備﹑健全的貨幣制度﹑審慎的財政政策，銀行體系亦有著充足資本，以及大量流動資金及低槓桿運作模式，應對金融風險應是沒有問題。

他又提到美國將金融武器化的可能性，為人民幣進一步國際化「響了鐘」。香港是人民幣的重要離岸市場，要扮演關鍵重要角色，下一步應推動人民幣在離岸資本市場如香港股市，成為交易貨幣之一。