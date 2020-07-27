永明推分紅保險計劃　產品投資股票市場份額加大

永明金融推出「傳富儲蓄計劃」分紅保險計劃，透過保證現金價值以及非保證歸原紅利和終期紅利，提供長線財富增長潛力。若以5年繳付期的年繳保單，保單期20年、30年、100年的內部回報率分別為5%、5.68%，以及6.68%。

永明金融人壽及康健首席產品總監李玉麒表示，美國國債收益率持續下跌，股票市場方面，標普、恒指長遠則有潛在回報，故新產品會在股票市場投資方面會加大，新產品入場門檻較低，若以10年保費繳付期計，市場上類似產品貴三成。她又指，產品有價值增強特色，倘客戶在保單簽發時預繳全數保費，保證現金價值將於第6個保單年度開始加快，保單的保證歸本年期會提早5年。產品亦設有保費暫緩選項，倘不幸非自願失業或全面停薪連續3個月或以上，客戶可行使保費暫緩選項以暫緩繳交保費。

該產品最低名義金額為7,500美元 （或58,500元），若年繳保單的保費繳付期選擇為10年，平均每月保費低至488元。

歸原紅利（如有）由第3個保單周年日起每年最少公布一次。歸原紅利的面值和現金價值一經公布即為保證，並於客戶的保單內累積，為客戶提供更穩定及可預測的收益來源。一次性的終期紅利會於第8個保單周年日起每年公布最少1次，並將於保單完結時（當保單期滿、退保或指定受保人身故）才生效。

客戶申請保單時可選擇在保單下保障1位或共同保障2位受保人，可根據需要選擇行使更改保障範圍、受保人選項。計劃保障年期直到屆時受保人（個人人壽）或屆時較年輕之受保人（聯合人壽）的120歲。如有需要，透過更換受保人選項，可不限次數更換受保人。