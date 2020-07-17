【MPF攻略】開支比率「天與地」　永明雷志海︰愈平不代表愈好！

打工仔揀選強積金基金，固然要留意收費部分，基金便覽中常見的「基金開支比率」，可助計劃成員掌握箇中情況。而在坊間經常聽到強積金管理費被指收費過高，永明資產管理首席投資策略師雷志海接受《香港01》專訪，拆解部分基金收費高的背後原因，但他同時強調基金收費不是愈平就愈好！

看基金開支比率 比較計劃之間收費

所謂「基金開支比率」（Fund Expense Ratio, FER），據積金局網頁解釋，這是以百分率顯示基金在上一財政期的收費。由於基金開支比率是以單一數字表示，故方便比較不同強積金基金及計劃之間的收費，而作出投資決定時，強積金基金或計劃的費用是其中一項重要的考慮因素。

計劃成員登入積金局的「強積金基金平台」網頁當中的「基金資訊表」分頁，就可知道各款基金的最近期基金開支比率、包括行政費、保薦人費、投資管理費等分項的基金管理費，以及保證費。

「強積金基金平台」網頁的「基金資訊表」分頁，臚列各款基金收費資料。（強積金基金平台網頁截圖）

雷志海：收費高與調配工作頻密有關

根據積金局2020年3月《強制性公積金計劃統計摘要》（下稱「摘要」），股票基金類型的FER，平均FER達1.52%，相對大部分其他類型基金較高。雷志海表示，股票基金的管理工作較其他類型基金複雜些，且亦涉及投資持貨組合比較多些調動，相對債券基金而言，調配略較頻密。

「因為債券很多都是長期持有直到債券成熟，又再投資下去。理論上，股票基金收費應高於混合債券基金，接着下一級是債券基金，再下一級可能是保守基金，因為這涉及不同類型基金中間涉及管理的難度或複雜性以決定。」他提醒，若有些基金明明屬於收費便宜的一類，如保守基金或債券基金，卻收費零舍貴許多，這就是不太合理的情況，便需要注意。

強積金計劃內的基金種類包括股票基金、債券基金等。（資料圖片）

開支比率應以同類基金比較

有些打工仔選擇基金時，或會比較各類型的基金FER而決定投資取向，對此，雷志海強調，比較基金開支比率，應要以同類型的基金作比較，「而不是用債券基金跟股票基金的開支比率比較，因始終內裏做嘅嘢不同，比對開支數字，宜用同類型基金當中比較高低。如果你說收費最貴及最平作不同類型基金比較，就不適合。」

究竟，開支比率高的基金，是否要避免選擇呢？雷志海表示，開支比率愈高，確意味成本較貴，但他提醒：「基金開支愈平不代表愈好，有些成員可以很極端，只看開支比率而揀最平的基金，然而，開支平的優點又是否完全補償到該基金的回報水平？」

那麼，甚麼水平的開支比率為之適合？他表示，同類型基金內的平均數是可以考慮作為參考指標，「債券基金最平 (FER)是0.78%，最貴是1.94%，若是找到平均數的基金，我覺得已經可以」。

他又提醒：「有基金公司或者成員心諗『唔好理我收幾多，總之我畀到你咁嘅回報表現，你唔使問』，但其實也應留意收費是否離行離迾，因為投資回報表現並不保證，過去表現不代表將來，但收費過去收咁多，將來都較大機會收費相若，若有基金收費特別貴，除非表現贏人十條街，否則當表現只是略好，但收貴人哋好多，就相對不那麼令人放心了。」

保證基金FER可相差2個百分點

據摘要，眾多基金種類當中，保證基金的FER差異最大，最貴的一隻保證基金FER為3.38%，最平一隻FER為1.3%，相差2.08個基點。為何有如此大差異？

雷志海解釋，每隻保證基金條款細則都可能不同，有些保證基金只保本，即沒有保證回報，有些保證基金則有保證回報，但會附帶條文，例如可能要持貨一定時間，才能開始有保證回報，故有些保證基金會涉及多些行政處理，故可涉及較多收費，「所以保證基金類的選擇，（結構）並非單一，故即使同在保證基金類別之內，亦難比較」。

他補充，涉及保證回報的保證基金，「當有回報時（經理）就會做點轉換工作，以鎖定回報，而且亦要檢視成員是否已有一定持貨時期，因為要足夠持貨期才可得到保證回報，若持貨期不符最低要求，則無保證回報，故這中間涉及許多行政工作要處理」。

雷志海指，有些保證基金當有回報時，經理便會做點轉換工作以鎖定利潤。（胡學能攝）

雷志海：不覺得保證基金好吸引

那麼，保證基金FER可以很貴，投資價值又在哪？雷志海指，投資界中的定律是羊毛出自羊身上，「保證基金若想做到控制風險，經理難免會投放多些資金在債券上，故一般而言，債券含量較高。但又想要做到保證回報，多多少少都要買些股票。故基金一有賺，經理便要做多小小轉換動作，以鎖住利潤」。

「我不覺得保證基金（投資價值）好吸引，因為若要有保證，我自己做主動配置，都可以收到此效果，『儲水塘』而言，無人能做到最低位入、最高位放，但你見到市場去到咁上下高位，你lock in咗嚿錢的話，其實都已經做到（保證）呢樣嘢。只是你做主動配置，就要自行承擔風險，可能要多花少少時間留意配置，未致於每日、每周般檢視，而保證基金就是你畀多啲錢人哋去（幫你）做呢樣嘢。」

雷表示，該類基金或者適合較年長的打工仔，「該類人的現有結餘比較大額，他們或會想盡量保障筆錢，即使我少賺一些，明知要畀多些錢找人幫我睇，但起碼自己毋須擔心煩惱，當他們覺得這是公平的trade off（取捨），就會去馬。」