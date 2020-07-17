【MPF攻略】沽港股買美股？　永明雷志海唱反調　「水塘唔夠深」

強積金實施約20年，不少打工仔MPF戶口結餘愈儲愈大，已不算「小數目」。永明資產管理首席投資策略師雷志海接受《香港01》教路，打工仔宜把強積金供款分為「新錢」及「舊錢」，因應距離退休年期作出相應部署。近日坊間興起轉倉美股的操作，他則不建議，反睇好亞洲基金表現，認為長遠而言是打工仔為退休儲錢的「靚水塘」。

今年上半年，環球金融市場經歷大震盪，以美股為例，自3月經歷谷底後，3大指數均錄得強勁反彈，道指由3月23日18213點低位，反彈至上個交易日收報26870點，累計飆47.5%；標普指數由同日2191點低位，反彈至3226點，升幅47.2%；納指更由同日的6631點，飆升至近期屢創新高的水平，上個交易日收報10550點，累計反彈59.1%。

眼見美股強勢「回歸」，香港恒指反彈相對遜色，由3月19日低見21139點，至昨日（16日）收報25093點，累計僅彈18.7%，不少打工仔或心思思，萌生換美股倉的念頭。只不過，此時「貪婪」轉倉買美股基金，又會否高追了？

不建議追美股基金

雷志海直言：「美股現時整體估值接近歷史高水平，所以是貴，故短線而言，現時才買就真有點高追成分。」

此番言論，不代表雷志海「看輕」美股。他進一步解釋，美國經濟及股市有其優點，較具靈活性及機動性，可不斷去蕪存菁，「美國公司在全球有領導地位，尤其是科技方面，經過今次疫情，大家覺得生活模式愈來愈傾向用更多科技，無疑美國（股市）中長線有一定吸引力的地方。但短線，經過股市及股值升了那麼多，真的是相對吸引力麻麻地」。

雷志海指，美國經濟及股市較具靈活性，中長線具一定吸引力的地方。（REUTERS）

強積金「新錢」宜進取

講及強積金操作，雷志海認為要區分「舊錢」（現有帳戶結餘）及「新錢」（未來供款），兩者的操作出於不同的考慮而有區分。

當中「新錢」如何操作，就視乎打工仔尚有多少時間才退休，他直言：「在我角度，若你有足夠投資時間，你應該考慮（新錢）買波幅愈大、風險愈大的基金，甚至乎可以跌到仆喺度嘅仲正！」

雷認為，因成員每月供款，當大市處於跌浪時，相同的供款金額可以買入更多的基金單位數目，當大市回升，之前低位時期買入的「平貨」就大賺。他以水塘比喻整個市場周期，大市的低谷位置就是水塘的底部，當大市回升至早前跌浪開始的位置，手上持倉便水漲船高。「你想像一下，若真想儲個水塘，如果恒指在底部淆多一段時間，你就更開心，因為可以吸納到到大量平貨。當你去到上升周期末的位置再回顧返，早前低位入的平貨因價格回升而有大量利潤！」

雷志海指，以恒指50年來的歷史，經歷了約7個市場周期，最長的周期是2007至2018年的11年間。（資料圖片）

計算距離退休年期 定「水塘」大小

他表示，以恒指50年來的歷史，經歷了約7個市場周期，即7個水塘，最短的水塘是3年，最長則是最近的2007至2018年的11年間。他建議若成員想儲該水塘，最好預算自己距離退休，尚有至少10年時間，「儲水塘概念最棹忌是，你個水塘未完成，就已經夠鐘退休了，舉例，個水塘要預7年時間，但你只得3年時間卻又學人儲，不料卻在中途位置就夠鐘停了，還要在底部位置就停」。

那麼若成員若較接近退休，該儲怎樣的「水塘」呢？「可以考慮儲市場周期短些、冇咁深嘅水塘，重點是用你的時間起碼完成建立你的水塘。例如，混合資產基金因有投資債券，周期通常較短」。他強調，先檢視自己距離退休尚有多少時間，之後選擇一個時間上比較有信心可完成一個市場周期的基金。

總括而言，「新錢」來說，若成員仍有很長時間，仍可繼續買進取型基金，因為最重要是「儲水塘」。

雷志海表示，現有帳戶結餘、未來供款的投資分配應有區分。（胡學能攝）

倘市場貴 「舊錢」可考慮保守

至於舊錢，雷志海建議，強積金計劃成員若見到市場周期差不多見頂，就可開始考慮將累積下來的結餘（舊錢）進行一些防守性部署，等市場經歷調整後，舊錢就可再重新投入進取型的基金。若成員是投身社會僅數年的年輕人，雷志海建議「現有的『舊錢』，也可放在較進取的基金。『舊錢』亦不一定要放在保守基金。特別是現時市場不貴，若市場貴，取向還可考慮保守少少。」

他以往績解釋道︰「假設你2018年有嚿100萬元『舊錢』（現有帳戶結餘），那時坊間唱到恒指可能爬上4萬點，而你當時堅持持貨而沒做任何操作，之後恒指爆煲，常人通常不會想止蝕，假設你亦沒止蝕，一直坐住，吽咗10年後恒指返到家鄉，那你的100萬元屆時才能取回本金，但你蝕了10年時間。」

睇好亞洲基金表現

以雷志海豐富的操作基金經驗，他會睇好哪類基金？雷直言，MPF投資計劃中，美國基金並非最理想的選擇，「因為美國的優點是經濟相對比較有靈活性，故美國股市的跌浪可能不會很深及很長，即這並不會是很深及闊的水塘」。反而亞洲基金的水塘較靚，「亞洲始終是新興市場，若牛市，表現可以很癲，但落亦可落得好勁，水塘可以很深。」

亞洲有多個新興市場，雷志海認為，若牛市，股市表現可以很癲。（REUTERS）

他又指，亞洲地區整體股市估值合理，甚至是屬吸引的水平，估值遠遠低於美國。而宏觀而言，中國與美國在互相角力之時，或會拉攏其他國家，支持自己陣營，亞洲區國家料會是兩國的對象，發展從而受惠，而從經濟角度，亞洲區會受惠於「去中國化」甚或「去全球化」的發展，外資或會因希望減少倚賴中國，而將部分廠房遷往其他亞洲國家，故有關亞洲國家會受惠。