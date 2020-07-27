又一城上季銷售年跌近39%　母企豐樹北亞﹕續為商場租戶提供寬免

持有包括又一城等亞太區內物業﹑於新加坡上市的豐樹北亞商業信託公布截至6月的現財年首季業績。受到新冠肺炎疫情拖累，整體收入按年減少10.7%至9,369.6萬新加坡元，淨利潤為6,849.4萬新加坡元，按年跌19.5%。

豐樹北亞又指出，期內又一城整體收入及淨利潤，分別按年跌33%及39.9%，既受到向租戶提供租金寬免，及較低的的租金影響；租戶銷售及人流，分別按年跌38.6%及44.9%。該信託基金指出，為維持與租戶長久關係，因此在上季給予租戶1,810萬新加坡元租金寬免。

豐樹北亞指出，為刺激銷售及為租戶提供支援，已為又一城組織多個推廣活動，包括與Deilverwoo合作，以推動餐飲租戶業務活動，以及提升移動應用程式，以改善消費者在又一城商場內消費體驗。

豐樹北亞指出，又一城上季為租戶提供1810萬新加坡元租金寬免。（資料圖片）

又一城5月銷售按年跌32.8%

雖然在今年5月份，又一城銷售額跌幅收窄至32.8%，可是近期香港新冠肺炎病患確診個案反彈，促使政府收緊社區距離措施至少一星期，預料會對消費情緒造成影響，預料香港商場空置率難免上升。

隨著香港消費市場維持疲弱及波動，豐樹北亞預料租金續租會持續處於低水平，並預期會繼續為租戶提供租金寬免；同時會調整又一城商場的租戶組合，以滿足區內居民需要。