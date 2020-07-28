零售管理協會稱業界「隨時崩潰」　冀業主取消底租或收回店舖

受「新冠肺炎」第三波疫情爆發影響，港府再次收緊防疫措施，包括收緊「限聚令」至兩人，以及餐廳全日禁堂食。面對市況再次轉差，香港零售管理協會向全港商舖業主發公開信，希望商舖業主取消底租，及停止向暫時無法繳付租金的商戶，採取任何法律手段或收回店舖。

信中指，零售業自去年6月開始，相繼受社會事件及新型冠狀病毒打擊已超過一年；捱到今天，整個行業已是苟延殘喘，到了山窮水盡，隨時崩潰的狀態。無奈的是，香港現時大部份零售店舖的租約，都是在香港發生巨變之前簽訂，即使零售商的收入已經下跌超過一半甚至八成，仍要承擔比現時租值貴一倍或更高的租金。

協會：業主只提供非常短暫租金紓緩

協會指，很多業主只提供了非常短暫的租金紓緩，並由4月開始陸續收緊對零售商的支援。時至今日，大部份店舖已得不到減租，而他們的收入只足夠支付部份租金，或甚至根本没能力交租。令人擔憂的是，部份業主漠視零售商的慘況，以法律行動迫使他們繳交全數租金，或以續約作為得到租金紓緩的條件，扼殺零售商努力求存的機會。

縱有政府的「保就業」計劃，面對高昂租金加上新一輪疫情的衝擊，協會擔心零售商未捱到計劃完結前，業界已出現大規模結業和裁員潮。

協會於7月17日與特首林鄭月娥女士會晤，反映業界困境。特首對業界表達同情和關注，並公開呼籲商舖業主與零售商共渡時艱，如有需要，政府樂意配合。

在這生死存亡的關鍵時刻，協會再次向全港大小商舖業主作出以下請求﹕包括1. 懇請商舖業主體恤零售商的苦況，對暫時無法繳付租金的商戶，停止採取任何法律手段或收回店舖，為期不少於9 個月。

2. 懇請商舖業主取消底租，按租戶營業額收取分成租金，為期9 至12 個月，讓零售商有繼續營運和爭取生存的空間。

零售業的情況已岌岌可危，若得不到各商舖業主立刻施予援手，全港6 萬多間零售店舖將陷入結業危機，超過26萬零售從業員和他們家人的生計將無以為繼。協會希望上述訴求能盡快得到回應，同時歡迎各商舖業主與協會代表見面，了解業界近況，共商對策。