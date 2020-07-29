屈臣氏：零售及餐飲業可免費加盟易賞錢　擬推全港消費獎賞計劃

屈臣氏集團表示，疫情令香港社會及各行各業受到影響，為鼓勵消費，振興本港零售及餐飲業，集團將免費開放易賞錢平台，以聯繫全港18區零售及餐飲商戶。待疫情稍為緩和時，集團將推出全港跨商戶消費獎賞計劃，幫助商戶進行推廣，並鼓勵顧客跨商戶消費。

現時，「易賞錢」擁有370萬會員，手機應用程式下載150萬次，並已經與超過130間網上和實體商戶成為合作伙伴。屈臣氏集團現先邀請零售及餐飲店舖註冊成為合作商戶，商戶只需登記基本資料，提供優惠詳情，便可參加是次計劃。集團希望18區大大小小的店舖都能積極參與，到活動推出時，消費者便能透過手機應用程式瀏覽各區的優惠店舖。集團另將在首輪活動捐贈180萬個WatsMask WeCare 口罩作為消費獎勵。

屈臣氏表示，集團將免費開放易賞錢平台，以聯繫全港18區零售及餐飲商戶。（公司提供）

捐180萬個自家口罩作為消費獎勵

此外，易賞錢會員只需惠顧參與商戶，每次消費滿50元便會獲發口罩電子印花乙個。在2個星期內於8間不同合作商戶消費，當中只需要包括兩次惠顧集團旗下零售品牌門市 (屈臣氏、百佳超級市場、豐澤及屈臣氏酒窖)，便可免費獲贈WatsMask WeCare 口罩乙盒(15片裝)。若會員到百佳超級市場、屈臣氏及豐澤消費，仍可繼續享有現時的積分優惠。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲說，現在是對香港社會，尤其是零售業，一個相當艱難的日子。集團札根香港180年，曾與香港共渡不少風風雨雨，相信困難總會過去，所以必須積極向前看，為前路作好準備。