屈臣氏WatsMask口罩升級level 3！優先預訂教學　4大須知免撲空

撰文：李家樑
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【屈臣氏口罩WatsMask ASTM Level 3】已加入港產口罩行列的屈臣氏，推出易賞錢會員優先預購WatsMask ASTM Level 3口罩，而現時登記成易賞錢會員，有50元迎新優惠。
屈臣氏WatsMask規格早前已升級至ASTM Level 3最高標準，即看看與之前有什麼不同。
▼▼▼ WatsMask升級 Level 3變化（點小圖放看） ▼▼▼
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今次屈臣氏推出的易賞錢會員優先預購WatsMask ASTM Level 3口罩優惠，將於周六至周日（6月27日至28日）舉行，可於屈臣氏和百佳訂購，會員價109.9元1盒（30片），詳情如下：
易賞錢會員優先預購
於屈臣氏訂購
日期：6月28日（星期日）
地點：香港全線屈臣氏門市
名額：40,000盒
屈臣氏之前已推出WatsMask口罩，今次則再升級至ASTM Level 3。（公司提供圖片）
於百佳訂購
日期：27-6-2020(星期六)
地點：香港全線百佳門市
名額：40,000盒
預購4大須知免撲空
1) 須為易賞錢客戶
2) 每個易賞錢帳戶只限於香港屈臣氏或百佳門市購買一盒口罩
3) 訂購時必須出示易賞錢會員咭或APP，重複預購將以首次購買資料作準，而退款會在14個工作天內以易賞錢積分退回到會員帳戶
4) 屈臣氏電子商店將不會出售
簡單幾步登記易賞錢
今次預購適用於易賞錢客戶，要成為易賞錢會員十分簡單，登記方法如下：
更多詳情：按此
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。
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