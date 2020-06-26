屈臣氏WatsMask口罩升級level 3！優先預訂教學　4大須知免撲空

【屈臣氏口罩WatsMask ASTM Level 3】已加入港產口罩行列的屈臣氏，推出易賞錢會員優先預購WatsMask ASTM Level 3口罩，而現時登記成易賞錢會員，有50元迎新優惠。

屈臣氏WatsMask規格早前已升級至ASTM Level 3最高標準，即看看與之前有什麼不同。

▼▼▼ WatsMask升級 Level 3變化（點小圖放看） ▼▼▼

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今次屈臣氏推出的易賞錢會員優先預購WatsMask ASTM Level 3口罩優惠，將於周六至周日（6月27日至28日）舉行，可於屈臣氏和百佳訂購，會員價109.9元1盒（30片），詳情如下：

易賞錢會員優先預購

於屈臣氏訂購

日期：6月28日（星期日）

地點：香港全線屈臣氏門市

名額：40,000盒

屈臣氏之前已推出WatsMask口罩，今次則再升級至ASTM Level 3。（公司提供圖片）

於百佳訂購

日期：27-6-2020(星期六)

地點：香港全線百佳門市

名額：40,000盒

預購4大須知免撲空

1) 須為易賞錢客戶

2) 每個易賞錢帳戶只限於香港屈臣氏或百佳門市購買一盒口罩

3) 訂購時必須出示易賞錢會員咭或APP，重複預購將以首次購買資料作準，而退款會在14個工作天內以易賞錢積分退回到會員帳戶

4) 屈臣氏電子商店將不會出售

簡單幾步登記易賞錢

今次預購適用於易賞錢客戶，要成為易賞錢會員十分簡單，登記方法如下：

更多詳情：按此