新地12商場推「全天候外賣自取折上折」　設WhatsApp外賣專線

本地爆發第三波疫情，政府禁止晚市堂食。新地（0016）旗下東港城、北角匯、Mikiki等12個商場推出「全天候外賣自取折上折」，有逾200個參與商戶提供外賣優惠，更設WhatsApp外賣專線，顧客可即時獲取商場餐廳的餐單及外賣自取資訊。

旗下商場參與食肆提供多項外賣優惠，包括東港城「牛角日本燒肉專門店」精選兩款燒肉套餐低至6折；上水廣場「香港地」全日全單外賣自取88折；北角匯星級法國菜餐廳Briketenia推出低至$65外賣自取安格斯牛肉芝士漢堡及薯條等高端食品；life@KCC「武吉士」推出$39抗疫外賣自取套餐；將軍澳中心「Outback Steakhouse」外賣自取特選食品低至5折優惠；PopWalk天晉滙「Chef’s Stage Kitchen」下午6時後外賣自取7折；Mikiki西班牙餐廳及德國餐廳外賣自取正價餐牌7折優惠等。

此外，新地旗下The Point by SHKP會員可憑100積分或於指定商場即日消費滿100元，即可換領10元外賣自取美食券，即時全單減10元，部分商場更高達20元，優惠更可與場內餐飲商戶優惠同時使用。優惠適用於東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心及錦薈坊6個參與The Point by SHKP商場綜合會員計劃的新地商場。