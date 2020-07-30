零售管理協會：零售業關舖潮開始　大部分業主仍要租戶交全租

香港6月零售業總銷貨價值按年下跌24.8%，跌幅較5月的32.8%收窄。香港零售管理協會主席謝邱安儀解釋，這只是因為傳統6月基數低所致，事實上5月與6月的零售表現相若，隨著7月第二周爆發第三波疫情，市民減少外出，他們的購買意欲大減，亦削弱一萬元派錢措施的效果，預期7月零售業總銷貨價值仍有較深的跌幅。

她續道，現時難以預測下半年零售業走勢，因疫情不斷反覆，使不確定性因素過大，惟因本地失業率不斷攀升，這將影響本地消費情緒。「若第三波疫情可以完結，上半年零售表現可能是史上最差；假如疫情不斷再反覆，不排除下半年表現較上半年更差。」該會將不斷檢視市場情況，適時作出預測。

縱有政府的「保就業」計劃，面對高昂租金加上新一輪疫情的衝擊，協會擔心零售商未捱到計劃完結前，業界已出現大規模結業和裁員潮。

只有半成會員獲租金寬免

謝邱安儀透露，現時只有半成會員獲租金寬免，大部分業主堅決要租戶交全租，在不少店舖的租約即將到期下，有一半受訪會員擬作出關舖、長期關舖行動，估計零售業已經進入關店潮，若疫情持續反覆，加上在保就業計劃涵蓋日期完結後，將會有更多店舖結業。

香港零售管理協會本周二向全港商舖業主發公開信，希望商舖業主取消底租，及停止向暫時無法繳付租金的商戶，採取任何法律手段或收回店舖。謝邱安儀說現在未有業主響應呼籲，但需要更多時間觀察業主反應，再思考下一步行動。她坦言，協會希望用友善方法令業主體諒租戶，與業界共渡時艱，但不排除考慮設立及公開「無良業主商舖黑名單」。