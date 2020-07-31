太古廣場上半年銷售額按年跌47%　太地：對租戶協助從未間斷

太古地產（1972）公布截至今年6月底營運數據，在香港3個零售物業出租率介乎99至100%，可是3個零售物業銷售額明顯倒退，其中太古廣場零售物業銷售額跌幅最大，達到47.1%，東薈城名店倉及太古城中心則分別挫25.6%及20.3%。

內地零售物業方面，5個項目出租率介乎94%至99%，銷售額方面，表現最失色為三里屯太古里零售物業，按年跌38.1%，廣州太古匯則上升3.4%，已屬表現最佳。

至於位於美國邁阿密市的Brickell City Centre，出租率為93%，較去年底增加3個百分點，零售銷售額按年下跌48.2%。

寫字樓物業方面，在香港3個寫字樓物業出租率介乎97%至100%，租金升幅介乎2至12%；內地寫字樓物業方面，出租率介乎74%至97%。

此外公司指出，位於香港的星街8號項目，目前正進行上蓋工程，黃竹坑站第4期項目，現時正進行設計，位於印尼雅加達南部項目，現時正進行打樁。

太地：就最新情況主動支援餐飲業租戶

太古地產發言人表示，本港零售業正面對極為嚴峻的挑戰，集團除租金支援措施外，亦因應個別行業的處境提供適切協助，至今從未間斷，同時就最新情況，主動與餐飲業租戶聯絡，作出進一步支援，並推出不同推廣活動。集團將繼續優化商場租戶組合，引入全新品牌及翻新現有商舖：包括太古廣場12個全新零售及餐飲租戶，太古城中心和東薈城名店倉亦分別引入20個和17個新租戶。

辦公樓方面，集團指疫情及經濟環境對租金造成下調壓力，證監會及怡安保險等租戶已遷至太古坊，進一步鞏固核心商業區地位，太古坊二座的甲級辦公樓提供100萬平方呎樓面，預計於2022年完工，同時正擴展於金鐘的業務版圖，將位於太古廣場三座對面的用地重建為約218,000平方呎樓面的甲級辦公樓，預計於2023年完成。