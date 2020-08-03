TikTok的命運｜傳特朗普開綠燈　微軟獲45日洽購

中國影音社交程式「抖音」海外版「TikTok」在美國的前途未卜。日前，美國微軟公司發表聲明指，該公司行政總裁納德拉（Satya Nadella）在與美國總統特朗普（Donald Trump）會面後表示，會繼續與TikTok母公司「字節跳動」進行磋商，繼續尋求收購TikTok在美業務的可能，並期望能在9月15日前完成談判。

據《路透》報道，特朗普亦已經同意給字節跳動45天的時間協商向微軟出售TikTok事宜。消息人士表示，今次的談判將由美國外國投資委員會監督，該委員會亦有權阻止達成任何協議。

特朗普亦同意給字節跳動45天的時間協商向微軟出售TikTok事宜。（Reuters）

博主：TikTok帶來經濟獨立

面對TikTok有機會離開美國市場，不少的知名博主亦紛紛向支持者吿別。據內媒報導，一名擁有3,600萬粉絲的博主指，TikTok為他帶來經濟上的支撐，亦承認「離開TikTok是個巨大的問題。」同時，又向大家分享心聲，鼓勵粉絲在其他社交媒體平台上繼續支持。

當TikTok博主向支持者吿別的同時，《BBC》亦盤點美國禁止TikTok運行的幾種可能方法，當中包括：將TikTok下架把字節跳動列入「實體清單」；像印度封鎖中國App般封鎖TikTok服務器；禁止政府公務員在工作手機上安裝；通過外國投資委員會否決字節跳動兩年前收購一家美企的交易。

特朗普政府打算借打壓TikTok顯示對中國的強硬。（Reuters）

其後TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴，向全員工發公開信，指出會從3方面考慮尋求解決方案，又指出對TikTok未來充滿信心，能贏得更多信任。

專家：不論收購或全面禁止兩者皆損招

但有專家認為，美國封殺中國相關產業和成長空間，目的是不想讓中國在這一領域取得優勢，美方亦希望藉此舉強行令美國網民與中國服務商切割。

專家又表示，隨著TikTok被廉價出售，增加美國公司的砝碼，而「全面禁止TikTok」則要「趕盡殺絕」。雖然兩招都是損招，但無可否認的是，特朗普政府打算借此顯示對中國的強硬，有利11月的美國大選。