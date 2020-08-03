【恒生業績】中期少賺33%　第二次中期息派0.8元　撥備增逾2倍

恒生銀行（0011）公布中期業績，截至今年6月底，上半年少賺33%，純利降至 91.43 億；每股盈利 4.64 元；第二次中期股息每股派 0.8元，今年上半年每股派息合共為1.9元，按年少派32%。

上半年收入跌兩成

受累於新冠疫情影響，營業收入淨額下跌兩成，至174.27億元；淨息差收窄至1.78%，按年下跌24點子，拖累淨利息收入減少7%至147.92億元；淨利息收益率減少25個點子，為 1.96%，反映香港銀行同業拆息下降，以及貸款及存款息差受壓之影響。

扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額則減少14%，至191.87 億元。截至2020年6月30日，恒生銀行之普通股權一級資本比率為 16.3%，而一級資本比率為18%，分別按年下跌0.6及0.7個百分點。

至於恒生銀行預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥錄得17.6億元，按年增加12.5億元或2.45倍，反映疫情及國際貿易政策持續不明朗對未來之預期影響。

恒生料香港全年經濟倒退4%至7%

恒⽣銀行董事⻑錢果豐預計，由於香港貿易、零售和旅遊業備受嚴重打擊，整體失業率正在攀升，儘管今年年底前經濟或會出現回穩跡象，但疫情進⼀步爆發以及中美局勢持續緊張等問題，意味經濟下⾏風險仍然存在，預計今年全年香港經濟會出現4%⾄7%的負增⻑；而內地全年國內⽣產總值將錄得1.5%⾄2%的正增長。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏稱，今年上半年對所有企業而言乃極具挑戰，雖然該行在今年較早前亦曾希望情況會有好轉，但事實上2019冠狀病毒病疫情繼續對本地以及世界各地之經濟及社會帶來影響。另一方面，香港仍要繼續面對若干長遠問題，例如國際貿易之緊張局勢，以及本地社會狀況所帶來之負面影響。