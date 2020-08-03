TikTok母企創辦人張一鳴﹕稱收購必須面對美方決定　最終方案待定

抖音母公司字節跳動（ByteDance）創始人張一鳴在寫給該公司全體員工的信件中對「海外子公司TikTok美國業務面臨收購」一事進行了回應。他在信中表示，公司必須面對美方的相關決定，不過截至目前尚未完全決定最終的解決方案。

有分析指出，TikTok美國業務收購案的最終結果會對中國企業出海的大趨勢構成影響。（Reuters）

信件內容全文如下：

過去的幾個月中，公司遇到了很多挑戰。大家這幾天應該也看到不少關於公司的傳言和猜測。在當前的情況下，TikTok美國業務面臨被CFIUS強制要求出售的可能性，或因行政命令讓TikTok產品在美國被封禁。

當前的地緣政治和輿論環境越來越複雜，我們在一些市場面對的外部壓力較大，過去幾周參與應對的團隊一直晝夜輪轉，加班工作，爭取最好的結果。雖然很多細節還不能在大範圍內說，但我還是想盡可能的跟大家做一些同步，也說一下我的想法。

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近一年來，我們一直在積極配合CFIUS對我們2017年底收購musical.ly的項目進行的調查。儘管我們一再強調自己是一傢私營企業，並且我們願意採取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。我們不認同這個決定，因為一直以來我們都堅持確保用戶數據安全、平臺中立性和透明度。考慮到當前的大環境，我們也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令，同時不放棄探索任何可能性。我們嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。

在尋找解決方案的時候，我們考慮了三個方面：

1、用戶。TikTok不僅是字節跳動的產品，正如Vanessa昨天視頻裏說的，它更應該是全球用戶的社區，所以我們不會把它當作一個沒有生命的資產。在這個過程中，我們會竭盡努力來保護TikTok的獨特存在，並且希望TikTok的用戶體驗能夠不受影響。

2、團隊。TikTok吸引了很多人加入，凝聚了很多同事的努力，對大家來說它是工作也是事業。尤其是對於在處理危機的當地同事來說，他們的壓力更大。我時常想如果他們是在一個本土企業工作，這樣煩惱應該會少很多。但換個角度想，共同應對挑戰也讓不同地區的同事更加互相理解了。我們會把團隊的利益和發展作為重要考慮。

3、公司。我們希望為inspire creativity & enrich life 的願景繼續努力，像產品演化一樣不斷改進，成為一家優秀的全球化企業。

我們還沒有完全決定最後的解決方案，外界對TikTok的關注和傳言，可能還會持續一段時間。我希望大家能在喧囂和挑戰中，依舊保持好的士氣，看長期有定力，信任公司能在複雜局面下做出好的判斷，給員工足夠的支持。 而我們通過不斷的創新和堅定的執行，為用戶提供最好的服務，自身保持高速成長，是應對危機最堅實的後盾。

TikTok已經成為了全球文化的一部分，它是用戶的窗戶、畫布和橋樑。有數億用戶聚在我們打造的平臺上，進行創作，彼此連接，給用戶帶來許多的歡樂和信息。也有那麼多人在我們平臺上創作、經營、實現他們的價值。想想這些，我對TikTok的未來充滿信心。我也相信我們能贏得更多的信任。

和以往一樣，在遇到困難的時候，我們的團隊尤其團結，大家也很樂觀和有韌性。感謝大家的投入和付出，能和這樣優秀的團隊一起做有挑戰的事情，也是我自己重要的動力。最後想再說一下，字節跳動要做一個值得信任的全球公司，始終沒有變化，在一個钜變的時代，也更值得為之努力。這本身也是一段有挑戰有意義的旅程。

另據美國互聯網公司微軟（Microsoft）最新發表的聲明內容顯示，未來幾周內該公司將繼續與字節跳動就「TikTok在美業務收購案」展開談判，並且相關談判最遲不晚於2020年9月15日完成。」

此外微軟還在聲明中指出，談判範圍可能擴大至TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭市場的業務並且屆時可能會邀請其他美國投資者以少數股權參與收購。