英媒：特朗普同意給字節跳動45天磋商出售TikTok予微軟

英國傳媒8月3日引述知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump）已經同意給中國企業字節跳動45天的時間，來協商將抖音海外版TikTok出售給美國微軟公司（Microsoft Corp）的事宜。此前，特朗普曾主張封殺TikTok。

美國總統特朗普一再發出封殺威脅，抖音在美國的命運引發關注。圖為2020年7月27日，特朗普在北卡羅來納州莫里斯維爾（Morrisville）富士Diosynth生物技術公司生物工藝創新中心舉行的新冠肺炎疫情發佈會上致辭。（AP）

據路透社8月3日報道，兩位知情人士2日透露，美國總統特朗普已經同意給中國企業字節跳動45天的時間，來協商將熱門短片應用程式抖音海外版TikTok出售給美國微軟公司的事宜。

此前，美國官員曾聲稱，因TikTok對個人數據的處理，TikTok對美國國家安全構成了風險。特朗普7月31日表示，在駁回了將TikTok出售給微軟的想法後，他計劃在美國禁止TikTok。

但在特朗普和微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）進行了一番討論之後，微軟公司在一份聲明中表示，將繼續就從字節跳動手中收購TikTok進行談判，並計劃在9月15日之前完成交易。

路透社稱，目前還不清楚是什麼讓特朗普改變了想法。過去兩天，幾位著名的共和黨議員發表聲明，敦促特朗普支持將TikTok出售給微軟。