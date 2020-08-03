微軟確認正洽購TikTok業務　預料9月15日前完成

微軟（Microsoft）8月2日發表聲明，指在與華府會面後，將繼續就收購抖音海外版TikTok的業務進行磋商，預料在9月15日前完成收購談判。

圖為5月7日，美國紐約一間微軟分店店外。微軟正進行收購TikTok部分業務的談判。（Getty）

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微軟聲明指出，行政總裁納德拉（Satya Nadella）在與總統特朗普（Donald Trump）會面後，將繼續與TikTok母公司字節跳動進行磋商，並期望能在9月15日前完成談判。

聲明又指出微軟正考慮收購TikTok除了在美國，還有加拿大、澳洲及新西蘭業務。微軟亦可能邀請其他投資者，以少數股權參與收購計劃。

美國指責TikTok威脅國家安全，有意全面封殺TikTok。路透社較早前報道指出TikTok有意完全剝離TikTok在美國的業務，由微軟接手。期後雖然有指特朗普反對有關收購計劃，但在2日的最新報道指出，特朗普同意給予微軟45日的期限，完成談判。

這次是微軟首次確認收購TikTok業務的消息，亦確認除美國外還有加拿大、澳洲及新西蘭的業務。微軟表示會確保收購後保障個人私隱，如美國的個人資訊將確保只會儲存在美國境內，並會確保目前儲存在其他地區作為備份的數據予以刪除。