重啟收購TikTok美國業務　微軟市值一夜暴增近7000億

美國微軟公司重啟收購TikTok美國業務，微軟股價大漲，單日市值增長8,72億美元﹙約6,801億港元﹚。

綜合媒體8月4日報道，微軟股價3日收盤大漲5.62%，報216.54美元，刷新了2020年7月9日創下的歷史最高價216.38美元。總市值達1.64萬億美元，單日市值增長872億美元。

TikTok目前遭遇的最大挑戰莫過於把服務器信息存放於各當事國。（Reuters）

微軟公司2日聲明稱，經過與美國政府溝通，微軟準備繼續談判以期收購TikTok在美業務，不過，劃出了一個最後期限，2020年9月15日之前。

微軟和字節跳動已經向CFIUS提交通知表達了這次交易的意向。微軟計劃收購TikTok的美國、加拿大、澳洲和新西蘭業務。收購的結果將會是微軟擁有這四個國家TikTok實體的所有權和經營權。

微軟將保證所有TikTok美國用戶的私人數據傳送並留在美國。對於目前存儲並備份在美國以外的數據，微軟將保證這些數據在轉移之後從服務器上刪除。

8月3日，TikTok母公司字節跳動創始人張一鳴發送公司全員信，回應了外部關於tiktok美國業務的傳言和猜測，他說，「我們不認同（出售TikTok北美業務這個）決定，因為一直以來我們都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度。」

張一鳴還表示，不放棄探索任何可能，下一步的解決方案會考慮用戶、團隊，公司三個因素，做值得信任的全球公司。

英國《太陽報》報道，字節跳動將把TikTok總部從北京遷至倫敦。對此，TikTok回應表示，的確在探討在美國之外設立TikTok總部的可能性。