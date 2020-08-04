字節跳動在美國之外重設TikTok總部　特朗普不介意微軟收購

美國科技巨頭微軟（Microsoft）考慮收購中國字節跳動旗下應用程式抖音海外版TikTok，有消息指字節跳動會把總部從北京遷至倫敦；字節跳動8月3日深夜發表聲明回應稱，將在美國外的市場重新設立TikTok總部。

美國總統特朗普證實給予45天時間微軟磋商收購TikTok。他表示，不介意微軟收購TikTok，但任何來自美國公司的收購必須在9月15日限期前完成，而他與微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）進行了很好的對話，若微軟全面買下TikTok而非只收購三成股份，可能更容易。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）8月3日較早前回應微軟洽購TikTok，認為任何潛在買家若在中國有業務可能構成問題，微軟的搜尋引擎Bing及通訊平台Skype，實際可讓中方審查及監控，問題是微軟會否受到危害，估計微軟一旦買下TikTok，可能要從中國撤資。

字節跳動於今日頭條官方賬號發表聲明稱，公司始終致力於成為全球公司，而根據目前情況，公司會考慮在美國之外的主要市場，重新設立TikTok總部，以更好地服務全球用戶。

英國首相約翰遜的發言人回應當局被指已對TikTok母公司字節跳動將總部遷往倫敦「開綠燈」，稱這會是商業決定，但據他所知仍未有決定。

（綜合報道）