中國發改委批覆粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃

近日，中國國家發展和改革委員會（簡稱發改委）發佈《關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批覆（發改基礎〔2020〕1238號）》（簡稱批覆）。批覆指出，規劃將積極吸引社會資本參與。資本金以外資金通過銀行貸款等方式解決。

發改委網站公布，批覆提到，粵港澳大灣區城際鐵路近期建設項目總投資約4,741億元人民幣，資本金比例50%、計2,371億元，由廣東省和項目沿線地方使用財政資金等出資。

批覆指出，近期到2025年，大灣區鐵路網絡運營及在建里程達到4,700公里，全面覆蓋大灣區中心城市、節點城市和廣州、深圳等重點都市圈；遠期到2035年，大灣區鐵路網絡運營及在建里程達到5,700公里，覆蓋100%縣級以上城市。

批覆明確，粵港澳大灣區城際鐵路規劃建設13個城際鐵路和5個樞紐工程項目，總里程約775公里，形成主軸強化、區域覆蓋、樞紐銜接的城際鐵路網絡。

其中，2022年前啟動深圳機場至大亞灣城際深圳機場至坪山段、廣清城際北延線等6個城際鐵路項目和廣州東站改造工程等3個樞紐工程建設，規劃建設里程337公里；待相關建設條件落實後，有序推進塘廈至龍崗、常平至龍華等7個城際鐵路項目和廣州站改造工程等2個樞紐工程實施，規劃建設里程438公里。

批覆還指出，粵港澳大灣區城際鐵路與高鐵、幹線鐵路通過樞紐換乘實現互聯互通，與都市圈市域（郊）鐵路、城市軌道交通在樞紐場站換乘銜接。廣州樞紐主要場站間通過城際鐵路環線和城市軌道交通連通，其餘樞紐內各場站間通過城市軌道交通等方式實現連通。