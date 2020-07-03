健康碼｜據悉政府下周公布　李慧琼引述張建宗：設粵港澳先導計劃

新冠肺炎疫情緩和，目前往返粵港澳人士仍需接受14天強制檢疫。港府擬推出港版「健康碼」，與廣東省互認檢疫安排。據了解，政府將於下周公布健康碼推行詳情。

新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）

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立法會內會主席李慧琼今日在會上，匯報與政務司司長張建宗會面的內容。她引述張說，政府在短期內會公布粵港澳三地「健康碼」先導計劃，如有需要他可在下周五出席內會交代。

粵港政府擬以先導計劃和小步子形式落實健康碼，首階段將有限度開放予工務、商務及有必要來往的港澳人士。(資料圖片)

檢測費950至逾3000元

港府擬推出港版「健康碼」，與廣東省互認檢疫安排，惟一直未有落實時間表。食物及衞生局局長陳肇始上周接受內媒訪問時指，表示明白市民的需要，當局會盡快推出政策，但由於仍有技術上的細節及要求需要商討，未能定出時間表。

目前本港的病毒檢測費用昂貴，由950元至3,000多元，包括一次醫生評估、核酸檢測及檢測報告。記者曾向各間私家醫院查詢，發現不同醫院的醫生診症費，會因應求診的時間而異，其中以周末、晚上等時段最為昂貴；亦有私家醫院的檢測費用已因應準備迎接「健康碼」而下調。