香港電訊中期少賺12%　中期息30.1港仙　5G上客近10萬

香港電訊（6823）公布，上半年合訂單位持有人應佔溢利跌12%，至18.98億元。每股基本盈利25.06港仙，派中期息30.1港仙，去年同期為30.01港仙。

期內，總收益跌3%，至146.06億元。其中，電訊服務收益增2%至103.86億元，反映期內的居家抗疫建議帶動在家工作及娛樂的需要，市場對家居寛頻服務的需求提高。

漫遊用量大幅下滑，但業務佔較細比例，受5G服務帶動每名客戶平均消費額（ARPU）上升，本地核心收益保持穩定。2020年6月，期末後付客戶ARPU為181元，去年同期為198元。公司指，撇除漫遊服務的影響，後付客戶ARPU在期內保持穩定。

香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，對5G上客情況樂觀。（公司提供）

吸近10萬個5G客戶

香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，集團4月1日推出5G服務以來，對上客情況樂觀，至今已有接近10萬個5G客戶，佔整體客戶基礎的4%，而5G客戶平均計劃收費增約70元。

她說，在企業方面，會繼續探討和實驗不同行業應用5G，例如在物業管理方面，集團已與仲量聯行合作，為本港200棟物業設置物聯網感應，幫助監察樓宇運作，並計劃將5G伸延到醫院、綠色建築等。