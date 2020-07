【視像看診】香港電訊推遙距醫療平台Dr Go　四小時送藥上門

隨著時代的進步,科技的發展日新月異,市民足不出戶只要手持智能電話便能遙距與醫生視像會面。今日(7月29日)Dr Go於新聞發佈會上公佈港怡醫院和香港電訊早前合作研發香港首個一站式遙距醫療視像看診服務Dr Go,於8月3日正式登陸香港,市民可透過平台預約「睇醫生」,雙方就可以視頻通話方式會面,醫生通過病人對病症的描述做診斷。醫生處方藥物、簽發醫生証明及轉介信,更可在四小時內速遞至用戶指定地址。

當今新冠肺炎的嚴重性再次響起警號,醫療負苛面臨「爆煲」情況下,以科技連接醫療系統可解燃眉之急。港版視像看診服務即將登陸,稱為 "Doctor on the go" 市民可透過 Dr Go 應用程式選擇醫生用遙距視像咨詢服務看診,紓緩公立醫院迫爆的情況和縮短病人輪候時間,亦減少求診時出現交叉感染的風險。

香港電訊個人客戶業務董事總經理吳永豪指,Dr Go 看診流程簡單方便,用戶在填寫資料並通過身份核實後,便可在應用程式上選擇當值醫生進行預約並先支付預約費用,然後等待視像會診。會診完畢後,用戶需將看診尾數付清,派送員會將包有藥物、病假紙等的密封袋在四個小時內送到用戶填寫地址。用戶可在診斷完後選擇銷毀所填資料。應用程序內會有查閱服藥指示的錄音、亦可查詢診症紀錄和支付記錄等,用戶可隨時翻查。

DrGo的服務時間將由上午9時至晚上8時(星期一至星期五);8月底開始,則延長到上午8時至晚上8時(星期一至星期日,包括公眾假期)。諮詢服務收費由港幣398元至港幣450元不等,包括醫生診証費,三日基本藥物及一次免費藥物配送服務。