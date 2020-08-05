長建上半年賺28.6億元　按年跌52%　派中期息68仙

長江基建（1038）公布截至今年6月底止中期業績，截至今年6月底，股東應佔溢利為28.6億元，按年跌52%；派中期息68仙，維持去年水平。

公司指出溢利下跌，與以下因素有關，包括英國重新計算遞延稅項負債之一次性支出﹑去年錄一次性出售業務收益﹑2019年新型冠狀病毒的影響，以及Northumbrian Water新規管期之回報有所下調。

長建指出，旗下的電能實業（0006）溢利貢獻按年下跌55%至8.13億元。英國基建業務方面，溢利貢獻為9.43億元，按年跌62%。澳洲業務方面，溢利貢獻按年跌17%至9.18億元，受澳元疲弱及新型冠狀病毒疫情影響。歐洲大陸基建業務方面，溢利貢獻為4.93億元，按年跌3%。加拿大業務溢利貢獻為1.46億元，按年跌20%。新西蘭基建業務溢利貢獻為5,300萬元，按年跌30%；香港及內地投資組合溢利貢獻為1.11億元，按年跌58%。

已準備拆握收購機遇

長建主席李澤鉅指出，相對於其他行業，公司受衝擊的程度較輕，惟疫情引致的影響可能在未來數月持續。當疫情有改善，普遍商業活動回歸正常狀態，預料大部份業務可迅速復元。

他又指出公司擁有雄厚財務狀況﹑可靠收入來源，及經驗豐富管理層，並已準備就緒把握收購機遇，包括研究多個在疫情期間暫時擱置的項目。

長建在部署收購時，具備可夥拍其他長江集團成員如長江實業及電能的靈活性，進一步強化策略性優勢。在探索新擴展機遇時，會貫徹嚴謹投資原則，於收購過程中不會抱有志在必得的心態。