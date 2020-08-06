長和主席李澤鉅：派息已考慮現金狀況及潛在收購

長和（0001）上半年少賺29%，中期息同減29%至61.4仙。長和主席李澤鉅表示，股息分派與綜合損益表相符，在應對疫情影響下，集團需考慮現金狀況，以及為突如其來狀況和潛在收購做準備，確保集團處安全狀況（in save hands）。

保健及美容比想像中穩健

問到零售業務會何時回復增長，李澤鉅表示，很大程度視乎疫情發展，無人可以預測，亦重未遇見過如此狀況。他又說，保健及美容的銷售表現比想像中穩健，當市場重啟，顧客很快回流。

副董事總經理黎啟明表示，零售業務復甦，於6月及7月看到很積極的訊號，會繼續致力於改善銷售及盈利能力，他又指即使封城亦持續與客戶聯繫，包括透過社交媒體和電商。屈臣氏亞洲及歐洲行政總裁倪文玲補充，次季電商相比去年同期有三倍增長。

聯席董事總經理霍建寧指，集團在歐洲電信業務沒使用太多華為設備，整體風險不大。

歐洲電信業務較少使用華為設備

能源業務方面，聯席董事總經理霍建寧指，上月油價較穩定，紐約期油維持約每桶40美元，而旗下赫斯基能源的收支平衡點約每桶38美元，若油價下半年保持在現水平，或有機會不虧損。

另外，霍建寧指，集團在歐洲電信業務沒使用太多華為設備，主要用於香港及印尼，整體風險不大。