美參議員建議徵一次性財富稅　貝索斯馬斯克等上榜　涉逾千億美元

美國參議員建議，新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，財富猛增的商業巨頭應上繳大流行期間數十億美元財富。

根據參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）、埃德·馬基（Ed Markey）、柯爾絲滕·吉利布蘭德 （Kirsten Gillibrand） 等人提出的一項新法案，頂級科技公司領導人和其他億萬富翁們應上交他們在新冠肺炎大流行期間獲得的數十億美元財富。

美國疫情控制不容樂觀，令經濟受損。（AP）

《讓億萬富翁付費法案》（Make Billionaires Pay Act）將對2020年3月18日至2021年1月1日之間億萬富翁們的財富增長徵收一次性60%的税。這筆資金將用於支付所有美國人一年醫療保健的自付費用。

根據新聞公報，截至8月5日，該法案將對自3月18日以來467名億萬富翁累積的7,310億美元財富徵税。但是，如果該法案獲得通過，它將對億萬富翁們積累到年底的財富徵税。

根據該法案，在新冠肺炎大流行期間其財富猛增的高科技和其他商業巨頭將承擔高額費用。以亞馬遜和沃爾瑪為例，新冠肺炎大流行期間美國人在執行居家令時越來越依賴他們的服務，他們的股票也都在上漲。

這為其最大股東，亞馬遜首席執行官傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）和沃爾瑪的創建家族沃爾頓（Waltons）分別增加了數十億美元的財富。

根據該法案隨附的新聞稿，以下是部分億萬富翁要為3月18日至8月5日期間的財富增長所需要支付的費用：亞馬遜首席執行官傑夫·貝索斯將支付一次性財富税428億美元，特斯拉和SpaceX首席執行官埃隆·馬斯克（elon musk）將支付一次性財富税275億美元，臉書（Facebook）首席執行官馬克·扎克伯格（Mark Elliot Zuckerberg）將支付一次性財富税228億美元，沃爾頓家族將支付一次性財富税129億美元。

在2020年剩餘時間裏，隨着新冠肺炎大流行對億萬富翁財富的影響發生變化，這些數字可能會上升（或下降）。