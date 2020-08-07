【新冠肺炎】美國國務院及疾控中心取消全球旅行警吿

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐全球大半年，各地政府都紛紛發出旅遊警告，地區交流陷入停頓。現時多個地方疫情開始放緩，美國國務院8月6日宣布，取消向全球發出第4級健康警吿，改為以每個國家或地區評估。

美國國務院在3月19日因應疫情在全球蔓延而公布全球衛生警吿，建議公民避免所有國際旅行。有關警告在8月6日結束，聲明指，「由於部分國家的衛生和安全狀況有所改善，而另一些國家的情況則可能惡化，國務院將恢復以前針對不同國家發佈具體旅行警吿級別的做法。」

美國疾病控制和預防中心（CDC）同日亦取消全球旅遊警示級別，但大部份國家仍然列於「避免不必要外遊」的最高第三級警示。不過新西蘭、泰國等7個國家就列入低風險地區，建議前往當地的長者、長期病患者應先向徵詢醫學意見；另外該中心則指前往台灣、格陵蘭及老撾等地無需採取任何預防措施。

根據國務院最新的旅遊警示，印度、俄羅斯、蒙古、埃及和伊朗等30個國家被列為第4級最高的「不要前往」級別；而歐盟國家、英國、越南、澳洲及菲律賓等地則屬於第三級的「重新考慮前往」級別。

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