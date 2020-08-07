馬斯克等成新冠疫情大贏家　身家暴漲　美參議員籲徵稅涉千億美元

「新冠肺炎」疫情期間，在各國的「禁足令」下，市民改變消費模範，選擇網上購物，令科網巨頭受惠不少。美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）建議，應向在疫情期間財富暴增的億萬富豪徵收一筆過60%稅項。

據《彭博》報道，桑德斯的稅收提案將需要國會兩院批准，但考慮到共和黨所控制的參議院，獲通過的可能性很小。報道又指，不少民主黨人已經避免支持直接財富稅，因有人認為法案或會違憲，加上民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）提議的4萬億元（美元‧下同）新稅，可避免新法案的徵稅方式，改為集中向高收入人士增加收入和薪俸稅。

另外，《彭博》數據顥示，朱克伯格的身家今年累升約220億元；亞馬遜 ( Amazon ) 行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）身家亦漲逾750億元。若新法案通過，貝索斯需支付428億元稅款；Tesla行政總裁馬斯克需支付275億元；朱克伯格就需支付228億元；而美國零售巨頭沃爾瑪 ( Walmart ) 持有家族沃爾頓 ( Waltons ) 亦需支付129億元。

美國疫情控制不容樂觀，令經濟受損。（AP）

《讓億萬富翁付費法案》（Make Billionaires Pay Act）將對2020年3月18日至2021年1月1日之間億萬富翁的財富增長徵收一次性60%的税。桑德斯指，資金會用於支付所有美國人一年醫療保健的自付費用。新法案是桑德斯聯同民主黨參議員Ed Markey，Kirsten Gillibrand等人提出。

在2020年剩餘的時間內，隨疫情大流行影響億萬富豪財富的持續變化，數字可能會上升（或下降）。