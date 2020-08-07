【電盈拆局】李澤楷增持　股價曾見4年高　分析：私有化可能性低

電訊盈科（0008）旗下資產「大執位」，於周四（5日）宣布，將收費電視業務Now TV售予旗下香港電訊（HKT，6823），又計劃尋求通過PCCW OTT的業務獨立上市，今早（7日）再發出公告，指出主席李澤楷以溢價近16％增持股份，刺激股價飆升15％，高見5.19元，創4年新高。

電訊盈科一連串動作，系內重組、增持股權、實物分派等等的財技令人摸不清。《香港股票財技密碼》作者、宏高證券投資經理梁杰文一一解答。

電盈昨日公布，向旗下香港電訊出售收費電視業務Now TV，作價2.5億美元（約19.5億元），同時會對PCCW OTT進行策略選項，包括但不限於尋求通過PCCW OTT的潛在獨立上市，或通過策略夥伴對PCCW OTT作出額外投資，進一步向PCCW OTT引入第三方融資。

出售Now TV後，電盈直接經營業務僅餘OTT、免費電視及企業方案業務，上半年相關收益佔綜合收益僅13.9%。（資料圖片）

若出售Now TV 直接經營業務收入僅14%

翻查年報，電盈主要收入來自香港電訊、媒體業務（Now TV、OTT及免費電視）、企業方案業務及盈大地產（0432）。出售Now TV後，電盈直接經營業務僅餘OTT、免費電視及企業方案業務，三項業績上半年相關收益為25.39億元，僅佔綜合收益182.81億元13.9%。由於OTT及免費電視業務仍錄虧損，三項業務的EBITDA為4,900萬元。

上半年媒體業務整體EBITDA轉虧為盈，主要受OTT及免費電視虧損收窄帶動，其中OTT業務收入增長14％，EBITDA虧損為8,100萬元，按年收窄66％；而計劃出售的Now TV則受體育賽事停播等影響，收入減少6％，EBITDA跌3％至1.98億元。公司指出會考慮戰略選項，加快OTT業務增長，或許反映出公司今次調整業務的原因。

電盈上半年媒體業務EBITDA轉虧為盈，主要受OTT及免費電視虧損收窄帶動。（資料圖片）

電盈系內重組 梁杰文：執返靚業務

對於電盈系內重組，《香港股票財技密碼》作者、宏高證券投資經理梁杰文認為，電訊盈科向香港電訊出售收費電視業務Now TV，涉及銀碼較細，相信太大特別意義，純粹是系內重組，「執返靚啲業務」。

至於管理層研究將PCCW OTT分拆獨立上市或引入第三方融資。梁杰文相信，這件事發展的可能性十分多，「好多嘢可以揣測」，可能只是將兩三成股權分拆出來，相信最終不會完全賣斷，「（李澤楷）應該仲有做傳媒大亨嘅心」。不過，梁杰文認為電盈並非十分缺乏現金流，分拆OTT業務獨立上市或引入第三方融資應留意時機，目前的環境未必可為OTT業務帶來很好的估值。

電訊盈科宣布以實物分派方式，向股東派發盈大地產股份，變相減少盈大地產的持股水平。（資料圖片）

分派盈大地產 方便行使可換股票據

另一財技是，電盈同時宣布以實物分派方式，向股東派發盈大地產股份，作為中期股息，變相減低電盈在盈大地產的持股。每持有1,000股電盈可獲85股盈大，日後對盈大持股降至51%，若在今年9月1日前，獲得債券盈大持有人同意，將分派數目提高至108股，持股比例降至40%。

梁杰文就此指出兩個重點，其一是大眾對大股東私有化盈大地產的憧憬更加少，其二是可以解決盈大地產公眾持股量不足的問題。梁杰文稱，由於電盈持有不少可換股票據，若然電盈維持持有70.8%的盈大地產股權，難以將票據換股，故此便把盈大地產的股份以實物分派給小股東。

李澤楷增持電盈2%股權，令其持股比例增至30.93%。（張浩維攝）

料李澤楷增持電盈 方便日後再增持

而最新今日電盈宣布，主席李澤楷提出要約，向每位股東以每股5.2元（較上日溢價15.8%）收購持股，要約收購股份總數為約1.54億股，佔已發行股份的2%。總代價為8.03億元。完成後，李澤楷連同其一致行動人士將擁有公司已發行股份將由28.93%升至30.93%。

梁杰文坦言，相信有關動作與私有化部署無關，但令大眾覺得出手不夠進取，溢價不高之餘，增持股份數目亦只得2%，僅僅觸及30%以上水平。梁杰文相信，是次的舉動主要方便大股東往後每年增持，除非大股東認為有人想狙擊電訊盈科，但此可能性相當低。