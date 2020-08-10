【傳媒有價】壹傳媒全日癲升1.8倍　媒體股當炒　KOL：撐新聞自由

壹傳媒（0282）創辦人黎智英今早涉嫌違反《國安法》被捕，警方更出動200名警員高調前往將軍澳壹傳媒大樓搜查，頓時成為社會焦點。不過，更令投資者驚訝的是，壹傳媒午後急升，一度飆逾3倍，其他傳媒集團亦見異動。

有買入壹傳媒股票的KOL指，自己不單是支持公司，而且是支持整個傳媒行業，明言新聞自由無價，批評警方的做法。亦有專家指，傳媒股異動可能是因為有賣盤消息炒作，建議投資者要注意「落車」。

壹傳媒主席黎智英被指涉嫌違犯國安法被捕。（羅君豪攝）

今早警方以違反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，據悉他涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及串謀欺詐及煽動罪。另外，亦有一共7名相關人士被捕，包括多名壹傳媒高層如行政總裁張劍虹。同時，警方今早10時出動約200名警員抵達將軍澳壹傳媒大樓搜查。

記協主席楊健興表示，警方在壹傳媒大樓翻閱記者個人物品及採訪材料，令他感到相當震驚及恐怖，認為此舉嚴重踐踏新聞自由，以及製造白色恐怖。

楊健興指出，對今次警方行動令他感到震驚及恐怖。（羅君豪攝）

由歷史新低炒至52周高 成交額增4250倍

壹傳媒今早受消息影響，曾急挫插近17%，低見0.75元，創上市新低。不過，多名KOL如專欄作家渾水及方保僑先後表示有入市買入壹傳媒股份，股價午後突然炒上，一度高見0.4元，較上日收市價升逾3倍，並創2017年11月下旬以來。今日收市報0.255元，升183.3%；成交額高達3.94億元，較上日暴增逾4,250倍。

有份「課金」的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，自己只是買入了幾萬股，涉資只是數千元，今日即使抽至0.4元亦沒有沽出。他表示，自己都是留意到有KOL買入壹傳媒股票，以示支持，故此自己亦不理賺蝕跟買。

方保僑認為「新聞自由係無價」，他表示買入壹傳媒股票不單止是支持公司，而且是支持整個行業，「你要拉人就拉個幾個人，有乜權力耖勻成間報館，好過分」。他明言，自己已經是多年來的《蘋果》讀者，自有訂閱制度以來已經有付費訂閱，而是次買入壹傳媒股票，不會短期內沽出。

方保僑指出，買入壹傳媒股票不單止是支持公司，而且是支持整個行業。（龔嘉盛攝）

傳媒股炒上 毛記盤中飆近2倍

除此之外，其他媒體股份都有跟隨炒上。政治立場較為鮮明、主力經營《100毛》的毛記葵涌（1716），盤中抽高194%，高見1.5元，最終收報0.75元，升47%。有線寬頻（1097）收漲19.3%、明報母企世界華文媒體（0685）升9.8%、東方報業（0018）升2.44%、經濟日報（0423）漲3.9%、星島（1105）揚1.4%。

電視廣播（0511，TVB）則未有跟隨板塊抽高，反挫3.4%，報8.82元。

溫傑：跟風要識落車

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，壹傳媒的例子可能是由於有財經界KOL呼籲買入後所造成的反應，亦有可能是炒作賣盤消息，市場亦有傳一些「紅色」資金一直買入。而整個板塊的異動，他相信是市場留意到其中一隻股票造好，故此資金追入整個板塊。

溫傑稱，雖然不敢形容情況是「曇花一現」，但他認為即使壹傳媒賣盤，都只是個別一家賣盤，考慮到傳媒經營環境不理想，廣告收益一直受壓，故傾向相信是傳媒板塊只屬短線炒作，個股升幅屬投機性質，「跟風要識落車」。

他坦言，傳媒板塊抽升可算是今日的「不解之謎」，難以給予很完滿的答案，但相信中央結算系統（CCASS）亦很快透露出資金的來源，又或者股價異動後很快便有消息「跟尾」，屆時便一清二楚。