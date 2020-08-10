黎智英被捕｜10男女黎家大宅﹑壹傳媒外開香檳　遭警發限聚令告票

警方今早（10日）以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英等7人，其後近200名警員到壹傳媒大樓搜查。至下午時分，約10名男女包括親中人士傅振中，先後到達黎智英位於何文田的大宅外，以及將軍澳壹傳媒大樓外開香檳及拉花炮慶祝，警員曾呼籲在場人士離開，惟部份人未有理會，及後涉違反限聚令遭票控。

下午3時許，約10名男女到達黎家大宅外以兩人一組方式聚集，高叫「黎智英，要被捕」等口號，其後更一同開香檳﹑拉花炮。該批男女表示《國安法》可將黎智英繩之於法，對於黎被捕一事感到「非常興奮」；被問到在場人士是否結伴到場示威，他們則一同表示事前並不認識對方，出席示威均是自發行動。

至下午3時半，部份人士轉陣到將軍澳壹傳媒大樓外慶祝，有警員指他們違反限聚令呼籲他們離開，惟在場人士未有理會，警方遂截停部份人並發出限聚令罰款告票。

10名男女黎家大宅外開香檳﹑拉花炮。（丘啟謙攝）

警方國安處今早以違反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，並到達其位於何文田嘉道理道的大宅進行調查，消息指黎智英涉嫌「勾結外國或者境外勢力」﹑「串謀欺詐」及「煽動」，同日4名壹傳媒高層及其兩子均被捕，包括多名壹傳媒高層如行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光。