壹傳媒周一爆升持倉曝光　散戶買貨最勤　呢間券商主力出貨

壹傳媒（0282）創辦人黎智英於本周一（10日）因涉嫌違反「港區國安法」被捕，更有約200名警員於將軍澳壹傳媒總部大樓蒐證。消息傳出後，壹傳媒股價當日早上創新低後，午後卻突然落鑊炒上，一度飆逾3倍，收市仍升1.8倍。

中介人盈透證券持倉大減

不利消息，股價反而暴炒，惹來不少關注。中央結算系統（CCASS）今日更新壹傳媒周一的倉位變化，其中最大持倉的中介人為花旗銀行，持倉佔比由原來的5.11%降至4.73%，減少993.2萬股。

至於持倉錄得最大淨流出的券商則是美資行盈透證券（Interactive Brokers，簡稱IB），持股量由4,508.8萬股，單日減少2,445萬股至2,063.8萬股，佔比亦由1.71%減至0.78%，為當日出貨最多的券商。

另一邊廂，買入最多的中介人則是富途證券及中銀香港，兩者均是中資券商，相信客戶以散戶為主。其中富途淨增加2,712.4萬股，持倉佔比由0.55%大幅增至1.58%；至於中銀香港淨增加1,539.9萬股，持倉佔比由1.37%增至1.95%。

股價兩日盤中勁飆25倍

壹傳媒本周股價波動稱得上是港股市場其中一件奇事，周一﹙10日﹚及周二﹙11日﹚兩個交易日累升11倍，該股盤中更由歷史低位0.075元一度炒高至1.96元，急飆25倍，升勢甚為罕見。周二當日成交股數更達40.86億股，換手率高達155%，若撇除大股東的持倉，以可供交易的街貨量計換手率則高達470%。

不過，壹傳媒周三及周四均見顯著回吐，兩日分別錄得逾四成跌幅，令股價亦由高位1.96元暴插八成，至今日的收市價0.38元。

消息指證監及聯交所已展開調查

該股股價大幅波動，除了牽動投資者情緒，亦引起監管機構關注。《東網》引述消息人士指，過去兩日證監會及聯交所就壹傳媒不尋常股價及成交量變動向個別證券業界查詢，並索取客戶資料、交易紀錄等。

有證券界人士向《香港01》表示，他亦有聽聞事件，並稱以往證監會也經常就股價異動等事件向業界查詢，但大多是事後才進行，今次反應則十分快，「以前可能係股價暴升暴跌後兩、三個月才咁做，但今次就好快做嘢，可能想話畀人知『i am here』！」

該人士認為，壹傳媒股價異常波動，難言純因市民透過買入該公司股票，作「表態」支持，「買股票唔同買報紙！」至於坊間謠傳有「外界勢力」掃入壹傳媒股票，他則笑言︰「什麼美資、台資落場，你估打仗咩！」

香港交易所發言人回應《香港01》查詢時表示，不評論個別公司或其股價走勢。所有香港上市公司必須遵守《上市規則》。香港交易所一直監察市場，致力確保執行有關規則時的全面性、公平性和透明度。

證監會發言人則稱，不會評論個別個案。不過，該會在周二﹙11日﹚已罕有就個股異動發表聲明指出，收到大量詢問及注意到壹傳媒股價及成交額近期大幅急升。就此異常上升，強烈建議投資者謹慎行事，當局一直在監察、並將繼續密切監察交易情況，會要求壹傳媒盡快將所有信息向市場作出披露。

值得一提，獨立股評人、兼壹傳媒股東David Webb直言，買入壹傳媒並不等如支持公司，而只是支持沽貨者。