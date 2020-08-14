壹傳媒周二狂炒背後　滙豐、中銀、富途狂搶貨呢間券商「清倉」？

聯交所今日更新壹傳媒（0282）本周二的持倉變化，根據中央結算系統（CCASS）資料顯示，除了周一大手掃貨的中銀及富途證券兩家中資行，滙豐銀行亦加入其中，有關券商被為散戶多選用的中介人。

滙豐銀行由周一持有9,867萬股或3.74%，增至周二的1.24億股或4.71%，逼近花旗銀行的最大持倉中介人之位。至於中銀亦由5,160萬股或1.95%，增至最新的8,627萬股或3.27%，佔比淨增加1.32%，成為第三大持倉中介人。而主打大眾客源的富途，持股量亦由4,171萬股或1.58%，增至6,237萬股或2.36%。

玖富證券單日賺逾千萬

與此同時，中信証券連日出貨，持股量由5,965萬股或2.26%，減至4,274萬股或1.62%；滙豐金融證券更是幾乎全倉盡沽，由周一的2,159萬股或0.81%，單日沽至只有229萬股或0.08%。

至於最大沽貨的券商，是在美國納斯達克上市的玖富證券。本周一玖富證券原持有3,601.8萬股，佔已發行股份1.36%；周二其持倉已減至217.3萬股，佔比淨減少1.28%至0.08%。以周一及周二的收市價計算，玖富證券今次大手「清倉」，料單日已經賺近3,000萬元。

散戶救大戶 「陳年蟹貨」釋放價值

宏高證券投資經理梁杰文相信，根據當日的成交量、換手率，「望落去都似散戶多，無好明顯有莊家參與嘅跡象」。至於周二大手沽貨的券商，他相信並非是普通散戶會選用的券商，尤其是玖富證券及滙豐金融，相信他們並非刻意炒高，而是「蟹貨」一段長時間，難得有高位便隨即「甩手」。梁杰文坦言，「都可以話散戶救咗班蟹貨大戶，如果唔係你哋推上佢哋都無得走！」

翻查資料，玖富證券於2011年3月24日買入首批壹傳媒股份，涉及668.6萬股，作價1.05元，相當於702萬元。直至今年8月初，玖富證券已累計增持至約3,600萬股，但市值卻只有300多萬元，可謂是「陳年蟹貨」，如今散戶喪炒，即使幫助不了壹傳媒，亦可算是助壹傳媒的老股東一把！