壹傳媒282股價與搜尋熱度成正比　毛記、彌明生活百貨有類似趨勢

壹傳媒（0282）近日成為股民焦點所在，波幅之大極之少見。該股自壹傳媒創辦人黎智英因為涉嫌違反《港區國安法》被捕之後，就有KOL表示以買入股票表態，其後連升兩日，高低位分別是1.96元及0.075元，差距超過26倍。黎智英被捕逾40小時之後獲准以共50萬元保釋，惟股價走勢於昨日（12日）高開低走，最終收報0.65元，跌0.45元或約41%。 《香港01》整合過去3天（10至12日）的股價和搜尋熱度數字，對比數隻被網民認為有鮮明立場的股票，包括毛記葵涌（1716）、彌明生活百貨（8473），發現它們近日的股價與壹傳媒（0282）一樣與在搜尋熱度上有相關性。

周三（12日）凌晨零時許，黎智英獲准保釋，離開旺角警署。（陳永武攝）

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壹傳媒股價12日高開低走，開市後觸及全日高位1.75元就掉頭向下，午間休市後跌勢加劇，低見0.51元，收市報0.65元，跌0.45元或41%。壹傳媒成交額亦見急跌，由11日的42.65億跌至12日的17.6億，減少近六成。

壹傳媒在10及11日成為股市焦點，字詞「壹傳媒」及「282」的搜尋熱度急升之餘，甚至在開市之後都保持上升，直至午市時間，搜尋熱度頂點見於11日下午1時，當時該股大升超過600%。惟兩個字詞12日的搜尋熱度於上午9時開市時已經見頂，午間休市時更跌至只有一半，3個交易日的搜尋熱度走勢，無獨有偶地與股價上落走勢類似。

壹傳媒（282）於8月10日的股價走勢與搜尋熱度：

壹傳媒（282）於8月11日的股價走勢與搜尋熱度：

壹傳媒（282）於8月12日的股價走勢與搜尋熱度：

認同買入壹傳媒的網民在討論時亦有提到其他股份，例如毛記葵涌（1716）及彌明生活百貨（8473），說應該同時買入支持。比較它們3個交易日期間的搜尋熱度及股價走勢，亦可見有類似特徵及相關性。

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以毛記葵涌為例，搜尋熱度與壹傳媒一樣，於10及11日急升及在上午9時開市之後繼續上升至午市時間，搜尋熱度頂點見於11日午市時間。12日開市後熱度即見回落。毛記葵涌股價則於10及11日分別收報0.75元（升約47%）及1.55元（升約107%），並在11日午市之後見近期高位2.38元，12日開市後與壹傳媒同樣高開低走，以接近低位的0.99元收市，跌0.56元或約36%。

毛記葵涌（1716）於8月10日的股價走勢與搜尋熱度：

毛記葵涌（1716）於8月11日的股價走勢與搜尋熱度：

毛記葵涌（1716）於8月12日的股價走勢與搜尋熱度：

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彌明生活百貨於10日的搜尋熱度升幅少，只由0升至10，股價升幅較壹傳媒及毛記葵涌少，當日升幅亦只有約19%。11日該股大升約135%，搜尋熱度於同日上午9時起急升，至下午1時達到100的頂點後回落。12日開市，彌明生活百貨股價高開低走，一度跌超兩成但收復失地，收報0.4元，升0.035元或9.6%。與壹傳媒及毛記葵涌不同，彌明生活百貨的搜尋熱度於12日仍然保持高位，股價亦都上升。

彌明生活百貨（8473）於8月11日的股價走勢與搜尋熱度：

彌明生活百貨（8473）於8月12日的股價走勢與搜尋熱度：

滙豐控股（0005），在過去幾天的股價都沒有與搜尋熱度出現相關性。（資料圖片）

不過，亦非所有股票股價都與搜尋熱度有關，例如港人愛股滙豐控股（0005），在過去幾天的股價都沒有與搜尋熱度出現相關性。

滙豐控股（0005）於8月10日的股價走勢與搜尋熱度：

滙豐控股（0005）於8月11日的股價走勢與搜尋熱度：

滙豐控股（0005）於8月12日的股價走勢與搜尋熱度：

總括而言，3隻股票（壹傳媒、毛記葵涌、彌明生活百貨）股價與股民（或網民）的關注度在數字上存在一定相關性並形成正比，即大致上當日搜尋熱度上升會同時出現股價上升，反之亦然，相信近日股價以社會事件推動有很大因素。惟影響股價的因素有多項，搜尋熱度與股價之間的比較不應作準，亦非所有股票股價會與搜尋熱度出現相關性。

數據來源： (1) 上述圖表的搜尋熱度數字為Google Trends網站資料，已整理至只有股市交易時段的數字以作比較。 (2) Google Trends數字為相關股票的股票編號的搜尋熱度。 (3) Google Trends及股票股價比較時段為8月10至12日的股市交易時段

同場加映！（香港01製圖）

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