CNN分析特朗普或制裁阿里巴巴　大行料影響很小

美國特朗普（Donald Trump）政府上臺後，多次以國家安全遭威脅為由打擊中國科技企業，在華為、TikTok和微信之後，美媒預測阿裡巴巴有可能成為下一個打擊對象。

美國有線電視新聞網（CNN）8月13日在一篇分析文章中說，全球最大的零售體和互聯網集團之一阿里巴巴，可能成為特朗普（Donald Trump）政府的下一個目標。

路透社報道，特朗普政府還宣佈，擴大「清潔網絡」行動，採取措施阻止各種中國應用和中國電信企業訪問美國公民和企業的敏感資訊，瞄準騰訊、阿里巴巴和華為。

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，中美之間的關係已經急劇惡化。

分析料衝擊不會很大

法國巴黎資產管理（BNP Paribas）的亞太地區多資產量化解決方案主管Paul Sandhu表示，從根本上說，這對公司獲利不會造成太大衝擊。但是現在，鑑於政治背景，他認為市場仍在努力消化這些資訊。

「關於所謂的『清潔網絡』，還有很多不明確之處,」他並預測未來市場會出現更多波動。

中信里昂證券（CLSA）表示，騰訊和阿里巴巴股價下跌提供了買入良機，預計美國禁令只會產生很小的影響，因為兩家公司總體營收中，美國才佔不到3%。

但摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，如果美國禁令擴大到涵蓋更多的企業，或禁止中國科技公司在美國投資，那麼中國互聯網遊戲公司將面臨「明顯放大的」下行風險。