【黎智英被捕】特朗普：香港傳媒被調查是可怕的事

美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日認為，對於香港傳媒機構負責人被捕及遭調查是一件可怕的事（a terrible ），並強調香港無法再與美國競爭。

特朗普於白宮舉行例行簡佈會時，有傳媒問及對於香港傳媒負責人被捕及其機構遭搜查事件，他認為這是一件壞事，稱香港因為其本身的自由地位而獲美國給予經濟及貿易誘因。不過在港版國安法實施後，華府就決定取消這些特殊待遇，令其無法與美國競爭，同時對自身的經濟帶來好處。

他指自由是一項偉大的東西，因此討厭見到香港的現況，並批評中國至今仍以發展中國家自稱，形容情況不可接受。

蘋果日報創辦人黎智英及多名高層日前被捕，而該公司大樓亦遭搜查。

而在特朗普被問到香港問題前，曾在霍士商業新聞（Fox Business）談到香港，他表示香港問題很複雜，形容美國過去以優惠（incentive）形式給予香港巨額金錢，讓香港「自由」及有作為，而現在美國已收回一切、收回優惠，他指那些優惠價值數以十億美元計，「以商業術語來說，香港已由中國擁有，那麼為何我要把這些給中國？」

他稱，香港在沒有這些優惠下永遠不會成功（can never succeed），他又稱香港永遠不會成功的理由是中國抵制那裏數以千計的天才，並讓中國來管治。

特朗普之後表示「那麼對美國來說實際是什麼？就是我們將會賺更多錢。」他形容生意會流向美國的交易所，他更認為香港市場將跌落地獄，沒人會去做生意。