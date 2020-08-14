買壹傳媒282賺220萬？女友疑偷望後態度急變嗲　連登仔揭尷尬真相

壹傳媒（0282）近日成為一眾股民關注對象，「仙股」變「蚊股」升跌波幅之大，令人嘖嘖稱奇。有網民日前於討論區發文，指懷疑女友望到其股票程式畫面，當中買賣壹傳媒股票大賺220萬，對他態度即時轉變，「把聲都嗲咗」。賺錢又討到女友歡心本應是開心事，但該網民卻發帖求救，自爆尷尬真相。

連登網民貼出股票程式截圖，指女友誤以為他買賣壹傳媒股票大賺220萬，然而只為模擬練習畫面。（連登討論區圖片）

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該名網民日前於連登討論區發文，貼出股票程式截圖，可見他從壹傳媒股票買賣中獲利逾220萬，單是股票資產已高達340萬元，是名副其實的百萬富翁。

然而看真一點，才發現截圖是股票程式提供的模擬練習畫面，該名網民指，懷疑女友偷望到程式畫面，以為他真的賺大錢，對待他的態度即時大不同，「而家把聲都嗲咗」，急問應如何向女友解釋。

樓主直指女友誤會他賺大錢後態度大不同，急問網民應如何解釋。（《華爾街狼人》劇照）

不少網民開玩笑叫樓主把握機會，享受女友的溫柔時刻，與對方甜蜜一番；但亦有人認為如女友得知他賺大錢才變得體貼，則證明不是發自內心，「叫佢畀錢你幫佢投資，記住要現金，收埋落月餅罐」、「亂買倒蝕幾十萬扮唔小心俾佢見到，睇佢咩反應，試下佢係咪真愛先」。

另外有人認為該類模擬練習作用不大，勸樓主只作參考，「賺幾球，點知一蚊都袋唔到」、「阿哥仔，雖然係模擬，但講真，如果係真錢你會咁all in咩，你咁無進步㗎」。

壹傳媒集團創辦人黎智英日前涉嫌違反《港區國安法》被捕，約200名警員一度進入壹傳媒大樓搜查：

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