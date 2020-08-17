蘋果供應鏈遷移　評估在越南組裝iPhone可能性

蘋果正考慮在越南組裝iPhone的可能性，並派遣代表訪問製造夥伴立訊精密在越南的工廠設施環境。根據越南媒體《 Vietnamnet》 援引立訊精密越南指出，表示 Apple 高層已數度造訪該公司的生產基地，評估 iPhone 在當地生產的可能性。換言之，若立訊在當地工廠的品質受到肯定，預未來改由越南組裝 iPhone的部份 。

立訊精密表示，蘋果的代表在夏天到訪旗下越南工廠，調查工廠的快速建設和生產iPhone的可能性，主要是評估工廠規模、設備及資金等。

報道指出，該工廠部分設施未達蘋果的要求，尤其宿舍方面，組裝iPhone或將因而暫緩。唯有當該地工廠能夠滿足 Apple 所要的水準後，iPhone 才有機會在該地組裝。

立訊精密的工廠有2.8萬名員工，若要獲得許可生產iPhone，工人數量需要增至約大約5萬至6萬人。而立訊精密希望進一步擴大該工廠規模，再增加2幅地皮興建宿舍，現正向當地政府申請建設批准。

此外，知名分析師郭明錤則是在最新的研究報告中表示，iPhone 12 的鏡頭供應商正面臨生產品質相關問題，不過應當不會對新 iPhone 的推出時程造成影響。