新iPhone SE銷情好全因四大賣點　iPhone 12都出細屏幕證明有需求

在愛范兒，關於 iPhone SE 2020（以下簡稱新 iPhone SE） 最多的文章就是在「打臉」和「預言」之間反覆橫跳。那其中最具代表性的文章應該是「請停止對 iPhone SE2 的幻想」這篇，幾十個評論中雖然有不少認同的，卻也有一部分堅持認為會打臉。當然最後我們等來了結果，新 iPhone SE 的確出了，只是不像有些人幻想的有全面屏設計。

小屏手機被吵着要了這麼久，在新 iPhone SE 發售一個季度之後，我們可以來看「小屏」到底是不是個偽需求了。

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01/ 新 iPhone SE 的銷量比很多人預計的更好

根據市場調研機構 Counterpoint Research 公布的美國第二季度手機銷量來看，受到疫情大流行的影響，智能手機整體上約有 25 % 的下降。從品牌商來說，三星的遭受影響最小，只下降了 10%，蘋果下降了 23%，LG 下降了 35%，一加和摩托羅拉則猛烈下降超過了 60%。

不過單純從下降比例來看參考價值有限，因為這幾個品牌的基數差距太大，不能簡單一概而論。

（Counterpoint圖片）

在 2020 年第二季度，蘋果新 iPhone SE 很快就佔據了 iPhone 系列 19% 的銷量，這其中還有 26% 的人是從 Android 設備切換而來，而從國內的反應來看，iPhone SE 的熱度也要比之前預計的更高。

根據 Counterpoint Research 的北美研究總監 Jeff Fieldhack 的說法，新 iPhone SE 作為一款入門級設備，實際的銷量表現是超出預期的。

台灣《經濟日報》甚至預測新 iPhone SE 第二季度的全球出貨量達到了 1200-1400 萬部，是實打實的爆款產品。

難得的是，新 iPhone SE 並非蘋果力推的產品，沒有發佈會，沒有大量的電視廣吿，還處於疫情的影響之下，能夠取得這些因素着實不易。

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02/ 小屏迴歸、低價入門、刀法精準、備機之選

雖說新 iPhone SE 應該會好賣這件事基本上都有一個預估，但超出市場調研機構的預計，那就一定有一些其它原因了，我們嘗試來分析一下。

小屏迴歸

iPhone SE 系列最顯要的特徵就是小，第一代 iPhone SE 的屏幕只有 4 吋，復刻自 iPhone 5S，而第二代 iPhone SE 屏幕稍大，卻也只有 4.7 吋，融合了從 iPhone 6 到 iPhone 8 之間的特點。

那我們現在看新 iPhone SE 發售前的其它 iPhone 產品，屏幕最小的是 iPhone 11 Pro，尺寸為 5.8 吋，和 2017 年的 iPhone X 推出時一致，與新 iPhone SE 的對角線尺寸差距超過了 1 吋。

新 iPhone SE 銷量比預計更好，或許其中也有小屏手機可能出現迴歸的原因。這或許會成為接下來幾年的一個趨勢。在屏幕尺寸向上增長到極限的時候，瓶頸之下兩極扭轉，讓最小屏幕尺寸往下回歸，成為了一種可能性。

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蘋果或許已經洞察到了這樣的趨勢，新 iPhone SE 本身就是對此的一次試探。

而形成證據鏈的是，在 iPhone 12 中出現了 5.4 吋的設計，不僅比之前 6.1 吋的 iPhone XR 和 iPhone 11 更小，甚至比 iPhone 11 Pro 的屏幕尺寸還要更小一些。

可能有人會說，這不明擺着的事麼需要你說？其實小屏需求的用戶體量到底有多少，這個一直是一個未知數，只是在線上有部分人會刷一些存在感，那現在可以說是證明了小屏用戶需求是足以撐起一款熱門機型，這一點還是很重要的。

如果回想這半年來的新機發布，你會發現超過 200g，接近 6.5-6.8 吋的手機實在是「稀鬆平常」，每一台新機，每一台旗艦都是這樣的巨無霸，甚至三星 S20 系列最小的兄弟也有 6.2 吋了。

（愛范兒授權使用）

所以新 iPhone SE 的用戶中，有 26% 是從 Android 用戶切換過來也就不足為奇了。

「太重，太大，用起來不趁手，放褲子裏往下墜」，這些是許多用戶對如今「半斤」系列手機最真實的感受，在屏佔比到了接近極限，重量和手感逐漸失控的情況下，小屏需求反彈的可能性是很大的。

入門價格

iPhone SE 另一個不能忽略的特點是價格，雖然 3000 元（人民幣，下同）在 Android 中已經不低，但在 iPhone 陣營中還只能當一款最最最低端的入門級機型。

從整個手機市場來看，單純的低價能讓人感到「真香」的，似乎也就是小米和蘋果了。

2018 年 9 月發佈的 iPhone XR 可以說是蘋果降價策略最為典型的產品。6499 元的售價確實讓人覺得有些高，也因此銷量持續低迷。

為了挽救 iPhone XR 的銷量，蘋果在 2018 年 12 月份開始推出一系列變相降價活動，並在 2019 年 1 月份在京東、蘇寧等渠道直接把價格降到 5000 元檔，換來的結果就是 20 天內銷量大漲 80% 以上。

（IHS Markit圖片）

2019 年上半年，市場分析機構 IHS Markit 發佈了全球手機出貨榜單，iPhone XR 以 2690 萬台排名第一，大幅領先第二名超過 1000 萬台。

經一事長一智之後，iPhone 11 的售價就剋制多了，相比 iPhone XR 上市價直接降價 1000 元。價格較為穩定，加上依舊有促銷空間，iPhone 11 的銷量也一路看漲。

如今的蘋果，低價有着極為致命的吸引力。

iPhone SE（Apple官網擷圖）

而時隔四年更新的 iPhone SE 不僅價格沒漲，大容量版本甚至還有小降，加上這幾年來迅速興起的價格屠夫拼多多的加持，新 iPhone SE 發售後很快就能以不到 3000 元的價格買到。

買到就是賺到，你賺，蘋果也賺。4 月份中國區 iPhone 全系銷量大漲 160%，從 150 萬猛增到 390 萬。

但回頭翻一下 2016 年的報道，你能看到的卻是第一代 iPhone SE 全球首發中國區銷量最差。

刀法精準

其實市場上所有的手機都會降價，為什麼小米和蘋果往往能夠帶動更大的銷量，其中主要的原因就是「刀法」更精準，伴隨着降價，產品的競爭力就會越發凸顯出來。

蘋果在 iPhone SE 上採用了一個很巧妙的策略——旗艦芯。在官方的宣傳物料中也可以看到「竟然用上同一晶片，iPhone 11 Pro 表示抗議。」這樣的宣傳文案。

很多人看到新 iPhone SE 之後幾乎沒有什麼考慮就下單的原因，除了一半是小屏的需求之外，另一半也是看在了 A13 Bionic 這顆旗艦處理器的面子上。

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旗艦的 A13 晶片保障的不是我們單純所說的性能，更本質的說是算力。在算力足夠的情況下，對於系統升級的支撐時間就能更久，或者說對於許多依靠算力做基礎的功能就能支持的越好。

為什麼都是單攝的情況下，新 iPhone SE 的 HDR 和人像構圖就比 iPhone 8 更好，這就是算力的差距。這還只是更好的層面上，也不排除之後的一些功能是有和沒有的區別。

如果你回頭去查詢一下 2016 年的第一代 iPhone SE，其實會發現 2016 年時蘋果也是這麼做的，直接採用了 2015 年發佈的 A9 處理器，足夠強的晶片支持起足夠好的體驗，這也是許多用戶四年之後依舊念念不忘的原因吧。

備機之選

還有一點則是備用機需求的增長。這其中的原因可能非常多，比如想要一台手機專門用來打遊戲，或者需要 iOS 和 Android 雙持，又或者覺得 5G 和高刷讓續航焦慮，有一台備機有備無患等等，都把需求指向了主力機之外的第二台手機。

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備機的需求相比主力機來說會有所簡化，大多數人不會再要求拍照性能多麼出色，屏幕尺寸多麼大等這些對於主力機和旗艦機的要求，反而會尋求對市面上主流特點的補充。

主力機尺寸大，備用機最好就手感好，主力機必須三攝四攝，備用機能掃個二維碼不糊就行等等，也有的是主力機使用了 Android，備用機想試試 iOS 的軟件質量生態。

還有的是和工作相關，比如做程序開發的，開發涉及一個平台，自己喜歡一個平台，但為了工作和自己調試方便，就再購入一台手機做備用，總之購買一台備用機的理由非常多。

上文所說的市場研究機構 Counterpoint Research 也曾在 18 年 12 月發佈預測報吿，認為功能機的銷量會增長，實際上除了一些非洲貧困地區之外，他們看好的也是備用機需求的增長，只是在中國的環境下，3000 元級別的 iOS 入門設備要比普通的備用機有誘惑力許多。

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03/ 5.4 吋版 iPhone 12 會是小屏手機新的指路人嗎

當然了，新 iPhone SE 銷量超出預期是一個集合了許多因素的影響，比如疫情之下，大家消費都變得更加謹慎，選擇入門款的可能性增加。而長期的停工在家以及 5G 建設的減慢也降低了我們對移動網絡的感知等等。

至於新 iPhone SE 會不會對之後 iPhone 12 的小尺寸版本產生衝擊，我個人認為是不會的。

第一是全面屏的需求還是與新 iPhone SE 有着時代上的差異。喜歡人臉識別與指紋解鎖的還是兩撥不同的人，在疫情期間，指紋解鎖也確實比人臉解鎖也更好用。

第二則是 5G 依舊是一個很強的驅動力，在全球逐漸找回應對策略和提振經濟後，如果 iPhone 12 系列全部標配 5G，則又與新 iPhone SE 拉開了劃時代的差異性，加上設計、性能和功能的全方位提升，3000 元檔位的 SE 和 5000 元檔位的 iPhone 12 的差異點還是足夠明顯。

對我而言更讓人拭目以待的是，5.4 吋版本的 iPhone 12 最終銷量表現如何，它的表現可能會是今後小屏手機能否迴歸的關鍵。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：新 iPhone SE 賣得比想象中的好，為什麼？】