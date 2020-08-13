iPhone 12 Pro Max 系列已確認，無法趕及往年9月底的發售日期，將會延至10月中下旬推出。近日就有傳聞，iPad 2020及Apple Watch 6將會頂上 9 月的檔期推出，而且更有iPhone 12發布會舉行日期的消息。

根據MacRumors引述近期活躍的爆料人Jon Prosser消息指，iPad 2020及Apple Watch將會在本年度的第37周，即是9月7日透過新聞稿正式發布，頂替原本向來屬於iPhone系列發布的檔期；Jon Prosser 更言之鑿鑿的透露，iPhone 12系列的發布及開賣日期。

👇👇👇 iPhone 12 系列及 iPad、Apple Watch 傳聞推出日期 👇👇👇

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根據Jon Prosser爆料，iPhone 12系列發布會將會在第42個星期的10月12日舉行，而其中iPhone 12型號更會在同日開始預售，並於10月19日正式推出；至於iPhone 12 Pro及 Pro Max則會延後至11月推出，暫時未有確定日期。

Jon Prosser補充，由於iPhone 12系列供貨的不確定性，有關日期可能會再度更改，不過現時「系統上」（暗示 Apple 內部消息）顯示為有關日期。他說，自己的爆料準確度一向大約有 80%（記者表示其實大約 50% 左右），不過參照過往其他產品的發布日期，包括iPad Pro、iPhone SE 2、MacBook Pro 及 iMac等均準確，似乎對上述 iPhone 12 相關的日期非常有信心。

順帶一提，由於並非注目產品的關係，iPad 2020年版暫時其實未有太多相關流言；至於 Apple Watch Series 6，市場一般預期會隨同iPhone 12系列一起發布，到底最後 Apple 如何安排，相信大家在短期內就有答案。

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iPhone 12 Pro系列已經確認會延至10月中後旬發布，不過相關的消息依然不斷流出。想知道iPhone 12系列最新傳聞，即刻去睇完整文章：

iPhone 12 Pro屏幕零件流出顯示內部設計大改 12 大傳聞持續更新