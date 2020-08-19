標普與納指再創新高　亞馬遜蘋果特斯拉齊破頂　「狂熱情緒」濃

美股8月18日收盤漲跌不一，市場繼續尋找方向。納指與標普指數均創盤中與收盤歷史新高，後者完全抹去了新冠肺炎（COVID-19）疫情期間的跌幅。

截至8月18日美股收盤，道指跌66.84點，報27778.07點；納指漲81.12點，報11210.84點；標普500指數漲7.79點，報3389.78點。盤中，納指最高上漲至11230.62點，標普500指數最高上漲至3395.06點，均創盤中歷史新高。此外，美股科技股多數上漲，亞馬遜漲超4%，創收盤紀錄新高。蘋果和特斯拉也創收盤紀錄新高。

摩根士丹利（Morgan Stanley）投資管理常務理事Andrew Slimmon表示：「似乎有很多好消息支持了納指與標普指數創新高，其中包括最近強勁的經濟數據、企業財報超出分析師預期等。」他表示：「但我認為，現在市場很容易受到某種壞消息的影響，看一下現在上漲的股票類型，就會發現它們都是高風險、高貝塔值的股票。」

多數分析認為，不斷創新高的美股泡沫嚴重。（新華社）

據路透社報道，路透策略師April Joyner指出，隨著主要股指逼近歷史高位，標普500指數P/C比值（看跌和看漲期權未平倉量之比）的5日移動均線表明：「無論標普500指數接下來是形成一個近乎完美的雙頂，或是創下新高，這一指標似乎意味著市場可能很快就會面臨不穩定的局面」。

值得關注的還有，據中國媒體新浪財經報道，在疫情爆發時套現離場的基金經理重新入市，倉位指標逼近歷史高位。華爾街預測機構每天都在提高目標位，儘管他們中一些人四個月前曾在股市跌勢中轉而看空。高盛（Goldman Sachs）一度警吿，不良貸款和股息下降可能導致第二輪熊市，而現在該行預計標普500指數還有6%的上漲空間。

但是，一致的唱多已成為當前市場上最大的風險因素之一，由於每個人都在被迫買買買，倉位變得擁擠。花旗集團（Citigroup）編制的一個情緒指標顯示，「狂熱情緒」達到互聯網泡沫時代以來的最高水準。

德意志銀行（Deutsche Bank）的研究表明，基金的倉位往往與未來市場回報率成反比關係。也就是說，看漲的基金經理越多，未來幾個月市場表現就越差。儘管目前的讀數仍然表明市場回報率為正值，但變為負值的可能性也有三分之一。