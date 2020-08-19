美國歌舞昇平下的泡沫經濟

美國股市周二（17日）收市時，和標準普爾500指數不但完全收復疫情爆發後的跌幅，更創出歷史新高。可是，當下金融市場的發展已完全脫離實體經濟，且亦不見得市場有自我修正能力，在無限量寬的投資環境下，一個威力難以估算的金融炸彈已悄然啟動，並為下次金融危機埋下伏筆。

近半年的經濟危機規模，好比上世紀30世紀的經濟大蕭條，但美國的金融市場的表現卻儼如太平盛世。例如，納斯達克指數在2月美國迎來首輪疫情大爆發後，大概僅花了一個月時間，便由9,750點大瀉至6,860點；而標準普爾500指數亦在同期由3,373點大跌至2,237點。雖說常言道金融市場的「無形之手」有自我修正能力，並且能準測實體經濟的走向，但是次華盛街股市重拾上升動力，非但不見得是經濟復甦的可靠跡象，更反而似是下一波金融危機的種子。

實體經濟強差人意

儘管納指和標普指數已經收復失地，但實體經濟的表現卻是強差人意。據上月底公布的數據，美國第二季GDP收縮創下紀錄新高的32.9％，這不但反映出冠狀病毒大流行如何以空前未見的速度，破壞美國的經濟結構，更是1958年以來最嚴重的季度跌幅；而在失業率衝破10%的環境下，更有多達有五分之一美國人或會因無力支付租金，而要在9月底前面對被房東驅逐的機會。但這些實體經濟的慘況，卻全然背離金融市場當前的回彈力。

美國經濟出現「外熱內冷」的勢頭，主要是與聯儲局的貨幣政策有關。自美國的市場3月崩盤以來，聯儲局竭盡全力，削減利率，並推出無限量寬計劃，購買大量企業債券，雖然理論上央行增加貨幣供應後，可在公開市場購買國債和企業等資產，確保市場流動性充裕，並以此壓低利率，減低借貸成本，刺激經濟，但這種透支未來的激進政策，終歸也會像債券一樣有贖回之日。

短期而言，聯儲局的政策雖然為企業換了一絲喘息空間，但長遠卻是泡沫經濟的前奏。由於各地的防疫措施已使社會陷入半停擺，商人和消費者眼看前景未明，大多都不會在實體經濟作任何投資決定。這使聯儲局增加的貨幣供應後，過多的流動性不但未能流入實體經濟，更會倒流向資產市場，並將過餘的資金投放股票、房產、貴金屬，甚或是垃圾債劵，投機地追逐資本增值，釀成資產泡沫。誠如國際著名投資者索羅斯（George Soros）近日接受意大利《共和國報》（La Repubblica）訪問時警告，當前市場已陷入流動性過剩造成的泡沫，箇中風險卻是源於市場的過度憧憬美國政府將有更多的救市計劃。

美元貶值影響基層生活

不過，每次金融危機發生的劇本不一，即使是索羅斯無法預測泡沫會何時、何地和怎樣爆破，但中、短期而言，本港作為細小、外向型經濟體，港府亦要密切注視聯儲局的量寬帶來的經濟影響，尤其是在美元貶值對本港物價的影響。

自聯儲局推行無限量寬後，美匯指數已由三月中旬的102大跌至92，跌幅接近一成，而貶值的原因不單只是貨幣供過於求，也是國際 投資者對美國疫情的走向，以至聯儲局的財政政策效用未明，才會觸發的沽售潮。可是，由於本港大多食材、日用品等消費品均須由境外入口，故在聯系匯率制度下，港元近月跟着美元的快速貶值，也使本地的入口貨物價格，背離經濟不景氣的現況，不跌反升，使基層的生活百上加斤，故港府雖沒有自主的財政政策，也要當心遠方的防泡沫經濟帶來的民生影響。